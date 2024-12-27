مصنوع من الذهب.. 10 صور لـ أغلى أنواع خبز في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

لا يقتصر الخبز على كونه مجرد غذاء أساسي بل يتجاوز ذلك ليصبح في بعض الأحيان تحفة فنية.

وفي السطور التالية، إليكم أغلى أنواع الخبز في العالم، وفقا لما ورد في موقع "travelandleisureasia".

خبز الروكفور واللوز المخمر

يعتبر خبز الروكفور واللوز المخمر، المعروف أيضا باسم خبز رولز رويس، واحدا من أغلى أنواع الخبز في العالم، إذ يتميز بمذاقه الفريد الذي يجمع بين نكهة جبن الروكفور الفرنسي واللوز.

ويُصنع هذا الخبز باستخدام دقيق عالي الجودة من مطحنة متخصصة، ما يجعله تحفة فنية حقيقية في عالم الخبز.

يباع مقابل 24.50 دولار أمريكي للرغيف.

خبز ورق الذهب

يعتبر خبز ورق الذهب، الذي يتم تحضيره باستخدام غبار الذهب، واحدًا من أغلى أنواع الخبز في العالم، يتميز بمذاقه اللذيذ ومظهره اللامع والجذاب، حيث يعتبر قطعة فنية يمكن تقديمها كهدية ثمينة، يبلغ سعر الرغيف منه 93 جنيها إسترلينيا.

خبز رغيف الراعي

رغيف الراعي هو أغلى أنواع الخبز في بريطانيا، ويتميز بوصفته السرية التي ورثتها عائلة الخباز عن أجدادها.

ويُصنع باستخدام مكونات طبيعية عالية الجودة، مثل دقيق الشعير العضوي ومياه الينابيع، ما يضفي عليه مذاقا وقيمة غذائية عالية.

يباع الرغيف منه بـ 21 جنيها إسترلينيا.

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