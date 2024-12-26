هذا هو أندر جواز سفر في العالم- يمتلكه 500 شخص فقط

كتبت- أسماء مرسي:

يسافر ملايين الأشخاص سنويا، و تتنوع الجوازات وتختلف قوتها، ولكن هل تساءلت يوما عن أندر جواز سفر في العالم؟

وفقا لموقع "ndtv" وشبكة "cnn"، إن جواز سفر "فرسان مالطا"، يعتبر الأندر في العالم، حيث لا يحمله سوى 500 شخص.

فرسان مالطا

فرسان مالطا ليست مجرد اسم، بل هي منظمة كاثوليكية ذات سيادة تعود جذورها إلى أكثر من ألف عام، تأسست في القدس في القرن الحادي عشر، ثم انتقلت إلى مالطا، قبل أن تستقر مقرها الرئيسي في روما حاليا.

بالرغم من عدم امتلاكها أراض ثابتة، إلا أنها تتمتع بوجود دولي واسع وتقوم بأنشطة إنسانية واسعة النطاق في أكثر من 120 دولة.

جواز سفر خاص بشخصيات مرموقة

جواز سفر فرسان مالطا ليس متاحا للجميع، بل يقتصر على فئة محددة من الأشخاص، يحصل عليه بشكل أساسي أعضاء الحكومة الذين يتولون مهام دبلوماسية، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وبعض الشخصيات العامة البارزة.

هذا التقييد على عدد حاملي الجواز هو السبب وراء ندرته الشديدة.

ندرة لا مثيل لها

مع وجود حوالي 500 جواز سفر دبلوماسي فقط متداول في العالم كله، فإن جواز سفر فرسان مالطا يحمل لقب أندر جواز سفر، بسبب طبيعة المنظمة التي تصدره، وإلى القيود المفروضة على من يحق له الحصول عليه.

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