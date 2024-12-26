واقعة غريبة.. امرأة تقاضي زوجها أمام المحكمة بسبب قطة

كتب – سيد متولي

في قضية أثارت مؤخرا فضيحة في محكمة كارناتاكا العليا، رفعت امرأة دعوى قسوة ضد زوجها، مدعية أنه كان يهتم بقطتهما الأليفة أكثر من اهتمامه بها.

وتعرضت امرأة هندية للتوبيخ من قبل القضاة في بنغالورو بسبب رفعها شكوى تافهة ضد زوجها بسبب القسوة التي كانت تشكو منها في الغالب لأن الرجل يهتم بقطته الأليفة أكثر من اهتمامه بها، بحسب odditycentral.

ولاحظ القاضي م. ناجابراسانا أن الشكوى لم تتضمن أي ادعاءات محددة بالقسوة أو التحرش، وبدلاً من ذلك، ركزت المدعية على اهتمام الزوج بقطته أكثر من اهتمامها بها، مدعية أنها كلما واجهته بسلوكه، انتهى بهما الأمر إلى الجدال وإلقاء الإهانات على بعضهما البعض.

ويبدو أن الزوجة اشتكت أيضًا من أن القط هاجمها وخدشها عدة مرات ولم يفعل الزوج شيئًا حيال ذلك.

وقال القاضي ناجابراسانا: "الشكوى تتعلق بالزواج والعيش معًا، لكن جوهر الادعاء يقوم على الشجار بشأن قطة أليفة موجودة في منزل الزوج، الادعاء هو أن الزوج يعتني بالقطة أكثر من الزوجة".

وأضاف القاضي أثناء نظره للعريضة الغريبة الأسبوع الماضي: "كلما أشارت الزوجة إلى ذلك، يحدث نزاع بين الاثنين، ويتبادلان الإساءات، وهذا ما ورد في أغلب فقرات الشكوى، وبالتالي، فإن القضية لا تتعلق بطلب المهر أو الاعتداء على الزوج عند طلب المهر أو القسوة التي يمارسها الزوج، القضية تتعلق بالقطة الأليفة وهجوم القطة على الزوجة أو خدشها عدة مرات".

وبعد الاستماع إلى الالتماس غير المعتاد، قررت المحكمة وقف التحقيقات الإضافية ضد الزوج ووبخت المرأة على شكواها التافهة، مضيفة أن هذا النوع من الالتماسات هو الذي يعرقل نظام العدالة الهندي.

وقالت المحكمة "إن مثل هذه القضايا التافهة هي التي أعاقت نظام العدالة الجنائية اليوم، وإذا سُمح بالتحقيق في القضية المطروحة، فسوف يضيف ذلك قضية أخرى إلى نظام العدالة المسدود بالفعل".

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