لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يشاهد الحادث بلا رحمة.. رجل يُشعل النيران في امرأة داخل المترو

10:00 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رجل يُشعل النيران في امرأة
  • عرض 3 صورة
    يشاهد الحادث بلا رحمة.. رجل يُشعل النيران في امرأة داخل المترو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

نجحت شرطة نيويورك في القبض على شخص، قام بهجوم مروع داخل مترو الإنفاق، حيث أضرم النيران بسيدة أثناء نومها داخل عربة القطار.

ووفقًا لما ورد عبر شبكة "cnn"، توفيت السيدة متأثرة بإصابتها، فيما تُطالب السلطات نظام العدالة بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني في حال إدانته.

وقال مايكل كيمبر، رئيس قسم الأمن في هيئة النقل MTA، إن غضب الرأي العام الأمريكي يعكس الاستياء العام من هذه الجريمة البشعة، ويُطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني.

اقرأ أيضا:

عدو خفي في مطبخك.. طعام يدمر كليتيك ومعدتك وأنت لا تدرى

تظهر أثناء الأكل.. علامات غير متوقعة تنذر للإصابة بسرطان الأمعاء

تملكها مغنية شهيرة.. 10 صور لـ أغني قطة في العالم

10 صور لـ مقهى بأجواء غريبة.. يهطل المطر عليه كل 15 دقيقة

أول يوم في 2025 مليء بالمفاجآت السعيدة والمكافآت لـ 3 أبراج

منوعات رجل يُشعل النيران في امرأة حادث بلا رحمة مترو الأنفاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تتوقع المستقبل.. 5 أبراج "مكشوف عنها الحجاب" وتمتلك الحاسة السادسة

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي