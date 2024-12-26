يشاهد الحادث بلا رحمة.. رجل يُشعل النيران في امرأة داخل المترو

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كتبت- أسماء العمدة:

نجحت شرطة نيويورك في القبض على شخص، قام بهجوم مروع داخل مترو الإنفاق، حيث أضرم النيران بسيدة أثناء نومها داخل عربة القطار.

ووفقًا لما ورد عبر شبكة "cnn"، توفيت السيدة متأثرة بإصابتها، فيما تُطالب السلطات نظام العدالة بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني في حال إدانته.

وقال مايكل كيمبر، رئيس قسم الأمن في هيئة النقل MTA، إن غضب الرأي العام الأمريكي يعكس الاستياء العام من هذه الجريمة البشعة، ويُطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني.

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