بعد القبض على المتهمين بصفعها.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر سوزي الأردنية

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كتب- أحمد الضبع:

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له البلوجر سوزي الأردنية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ادعاء صاحبة الحساب بتعرضها للاعتداء أثناء وجودها مع والدها بأحد المحال التجارية.

وبعد التحقيقات، تبين أن المشادة الكلامية التي نشبت بين الشاكية وبعض الأشخاص داخل المحل أدت إلى تعرضها للضرب بالقلم من قبل أحدهم، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادث، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، الذين اعترفوا بالجريمة بعد تقنين الإجراءات القانونية.

وإليكم أبرز المعلومات عن البلوجر سوزي الأردنية، وفقًا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها سوزي أيمن.

- تبلغ من العمر 18 عامًا.

- من منطقة المطرية.

- حصلت على 138 درجة من 410 في الثانوية العامة، بنسبة 33%.

- اشتهرت بلقب "سوزي الأردنية" نظرًا لوجود العديد من أفراد عائلتها في الأردن.

- لديها شقيقتان، مودة ومي، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- بدأت شهرتها بنشر فيديو لها وهي تتشاجر مع والدها.

- بعد ذلك، بدأت سوزي في إنتاج محتوى متنوع على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت نجاحًا ملحوظًا، إذ وصل عدد متابعيها على "تيك توك" إلى أكثر من 6 ملايين متابع.

- اشتهرت بتريند "الشارع اللى وراه".

في يوليو، أعلنت عن ارتباطها وقراءة فتحتها مع شاب يدعى طارق، إلا أن العلاقة انتهت بعد فترة قصيرة.

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