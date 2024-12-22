15 ألف جنيه.. 25 صورة لأرخص أماكن الأفراح في مصر
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كتب – سيد متولي
يبحث العديد من الأشخاص المقبلين على الزواج عن أماكن جميلة ورخيصة لإقامة حفل الزفاف، إذ تقدم بعض القاعات عروضا مخفضة تناسب الجميع.
وفي السطور التالية، يقدم مصراوي أرخص أماكن الأفراح للمقبلين على الزواج.
- فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
العنوان :
المريوطية هرم طريق سقارة السياحي - شبرامنت امام معهد المدينة والفراعنة وفرع كامل
100 فرد شامل كل شيء بالبوفيه بـ6500 جنيه
200 فرد بـ 9000 جنيه
300 فرد بـ 11500 جنيه
400 فرد بـ 14000 جنيه
الوجبه عبارة عن
بيتزا
باتيه
قطعه جاتو
زجاجة بيبسي
زجاجة مياه كبيره على كل تربيزة
تورته 3 أدوار.
- قاعة جاردينيا
العنوان : امتداد شارع الثورة أول طريق السويس بعد كوبري الجيش مباشرة وقبل دائري التجمع.
200 فرد
سعر حجز ساعتين بالقاعة 10 آلاف جنيه.
سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 15 ألف جنيه
- قاعة الياسمين
200 فرد
سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 7200 جنيه
- قاعة اللؤلؤة
طريق سقارة السياحي
200 فرد
سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 14 ألف جنيه.
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