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15 ألف جنيه.. 25 صورة لأرخص أماكن الأفراح في مصر

07:00 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    Screenshot 2024-12-22 140615
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    - فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات
  • عرض 25 صورة
    قاعة الياسمين
  • عرض 25 صورة
    قاعة الياسمين
  • عرض 25 صورة
    قاعة الياسمين
  • عرض 25 صورة
    قاعة الياسمين
  • عرض 25 صورة
    قاعة الياسمين
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
  • عرض 25 صورة
    - قاعة جاردينيا
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كتب – سيد متولي

يبحث العديد من الأشخاص المقبلين على الزواج عن أماكن جميلة ورخيصة لإقامة حفل الزفاف، إذ تقدم بعض القاعات عروضا مخفضة تناسب الجميع.

وفي السطور التالية، يقدم مصراوي أرخص أماكن الأفراح للمقبلين على الزواج.

- فيلا وقصر الخديوي للأفراح والحفلات

العنوان :

المريوطية هرم طريق سقارة السياحي - شبرامنت امام معهد المدينة والفراعنة وفرع كامل

100 فرد شامل كل شيء بالبوفيه بـ6500 جنيه

200 فرد بـ 9000 جنيه

300 فرد بـ 11500 جنيه

400 فرد بـ 14000 جنيه

الوجبه عبارة عن

بيتزا

باتيه

قطعه جاتو

زجاجة بيبسي

زجاجة مياه كبيره على كل تربيزة

تورته 3 أدوار.

- قاعة جاردينيا

العنوان : امتداد شارع الثورة أول طريق السويس بعد كوبري الجيش مباشرة وقبل دائري التجمع.

200 فرد

سعر حجز ساعتين بالقاعة 10 آلاف جنيه.

سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 15 ألف جنيه

- قاعة الياسمين

200 فرد

سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 7200 جنيه

- قاعة اللؤلؤة

طريق سقارة السياحي

200 فرد

سعر حجز 4 ساعات بالقاعة 14 ألف جنيه.

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