ما هو المكان الأكثر أمانا في الطائرة لتجنب انتقال الأمراض؟

كشفت دراسة أجريت عام 2018 على يد باحثون من جامعة إموري في أتلانتا، سافروا على متن 10 رحلات عبر الأطلسي لدراسة معدل "التناثر الفيروسي" بين 1500 مسافر، وفقا لموقع "indy100".

ووجد الباحثون أن الجلوس على المقعد بجانب النافذة هو الأكثر أمانا، حيث أنه الأبعد عن الممر الذي يمر فيه الركاب وأفراد الطاقم.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الجالسين بالقرب من النافذة أقل عرضة للأمراض، حيث قام 80% من الأشخاص الجالسين في الممر بالتحرك على الأقل مرة واحدة مقارنة بـ 40% فقط من الجالسين بجانب النوافذ.

وفي معظم الحالات، يعد المقعد بجانب النافذة هو الأفضل حيث أنه يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا والبرد لأنه بعيد عن الممر والمرحاض.

كما نصح خبراء صحة آخرون باختيار المقعد في الجزء الخلفي من الطائرة، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2022 عن توزيع المقاعد وتقليل انتقال فيروس كورونا أن أخطر المقاعد هي تلك المجاورة للمسافر المصاب أو في الصفوف التي خلفه.

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