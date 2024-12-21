بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح ولعمرو دياب في 2025 (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

أوضحت بسنت يوسف خبيرة التاروت أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي سوف يستمر مع ليفربول".

وقالت بسنت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "سيتم التجديد لمحمد صلاح ولكن سيكون آخر عقد له لمدة عامين".

وأضافت خبيرة التاروت: "سيفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي".

أما بالنسبة للحالة العاطفية للمطرب عمرو دياب قالت بسنت: "عمرو عنده بالفعل ارتباط عاطفي في حياته ولن يفصح عنه".

وأشارت أن الفنانة أنغام ستكون قوية جدا في عام 2025 وسيكون لها صدى واضح على الصعيد الفني".

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