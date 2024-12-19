أم تبيع ابنتها إلى متحرش في لندن.. لن تصدق السبب

كتب- أحمد الضبع:

هزّت جريمة بشعة المجتمع في لندن، حيث حكمت محكمة جنايات سناريسبروك على أم بالسجن لمدة خمس سنوات وشريكها بالسجن لمدة 12 عامًا بتهم تتعلق ببيع ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا إلى متحرش.

وكشفت التحقيقات أن الأم، التي حُجبت هويتها لحماية هوية الضحية، باعت ابنتها بشكل متكرر لشخص يبلغ من العمر 38 عامًا، بين نوفمبر 2023 ومارس 2024، بغرض الاعتداء عليها جنسيًا.

لماذا باعت الأم ابنتها إلى متحرش؟

بدأت الشرطة تحقيقاتها في مارس الماضي بعد تلقي بلاغ عن تواصل المتهم جنسيًا مع الفتاة المراهقة، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم التي كانت تسهل لقاءات ابنتها مع الرجل مقابل المال، حسبما ذكرت "الديلي ميل" البريطانية.

أُدينت الأم بتهمتين تتعلقان بالتسبب في انخراط طفل في نشاط جنسي وتحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي.

في جلسة النطق بالحكم، حكم على المتهم بالسجن لمدة 12 عامًا، بالإضافة إلى إصدار أمر منع الإيذاء الجنسي وأمر تقييدي بحقه، وحكم على الأم بالسجن لمدة خمس سنوات.

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