قطعة من الجنة - 10 دول تمتلك أطول وأجمل السواحل.. 10 صور ساحرة

كتب – سيد متولي

تتمتع البلدان ذات السواحل الممتدة بإمكانية الوصول غير المسبوق إلى الموارد البحرية والشواطئ الخلابة وفرص السياحة والتجارة، من المياه الجليدية في القطب الشمالي إلى الجنة الاستوائية والمضايق الوعرة، تعرض هذه السواحل جمال وتنوع كوكبنا.

إليك نظرة على البلدان ذات أطول وأجمل السواحل، بحسب timesofindia.

كندا

طول الخط الساحلي: 202,080 كم

تمتلك كندا أطول خط ساحلي في العالم، ويمتد عبر ثلاثة محيطات: المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والقطب الشمالي، يتميز خط الساحل الكندي بمزيج من المنحدرات الوعرة والخلجان الهادئة والمياه الجليدية، لديك وجهات شهيرة مثل نيوفاوندلاند وكولومبيا البريطانية وتندرا القطب الشمالي، كما يعد الخط الساحلي موطنًا للتنوع البيولوجي البحري الغني، بما في ذلك الفقمة والحيتان والطيور البحرية.

أندونيسيا

طول الخط الساحلي: 54,716 كم.

يعتبر ساحل إندونيسيا جنة استوائية من الشواطئ الرملية البيضاء والشعاب المرجانية والمياه الفيروزية، من تنانين كومودو إلى أسماك مانتا، تشتهر البلاد بتنوعها البيولوجي الفريد، تشمل الوجهات الساحلية الأكثر شعبية في إندونيسيا بالي وراجا أمبات وجزر جيلي، تجذب هذه الوجهات مجتمعة ملايين الزوار سنويًا.

جرينلاند

طول الخط الساحلي: 44087 كم.

يشكل ساحل جرينلاند مزيجًا جميلًا من المياه الجليدية والأنهار الجليدية الشاهقة والمضايق العميقة، كما أنها أكبر جزيرة في العالم. تحيط مياه القطب الشمالي بجرينلاند وتتمتع بالحياة البرية الفريدة مثل الدببة القطبية والثعالب القطبية.

روسيا

طول الخط الساحلي: 37,653 كم

يمتد الخط الساحلي الروسي الممتد عبر المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ ومحيط البلطيق، ويوفر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، من البرية الجليدية في سيبيريا إلى الموانئ البحرية النابضة بالحياة في فلاديفوستوك، كما يلعب الخط الساحلي دورًا استراتيجيًا في التجارة العالمية.

فيلبين

طول الخط الساحلي: 36289 كم

الفلبين عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة، وتشتهر بشواطئها البكر ومياهها الصافية والحياة البحرية الغنية، تعد مناطق الجذب الساحلية مثل بوراكاي وإل نيدو وسيبو ملاذًا لعشاق الشاطئ والغواصين، كما يعد ساحل البلاد موطنًا لمجتمعات الصيد النابضة بالحياة والثقافات التقليدية.

اليابان

طول الخط الساحلي: 29,751 كم

يتميز الخط الساحلي الياباني بمواقع شهيرة مثل خليج سوروغا والمنحدرات الدرامية في توتوري، يشكل الساحل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليابانية، تعد المأكولات البحرية من الأطعمة المشهورة في اليابان، لذا يمكن للمرء أن يتخيل أهمية المناطق الساحلية في اليابان.

أستراليا

طول الخط الساحلي: 25760 كم.

يعتبر الخط الساحلي الأسترالي أرضًا رائعة من الشواطئ الرملية والشعاب المرجانية والمنحدرات الدرامية، تعد أستراليا موطنًا للحاجز المرجاني العظيم، أحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وهي نقطة جذب عالمية للسياحة البحرية، تعد المدن الساحلية مثل سيدني وبيرث وجهات لا يمكن تفويتها.

النرويج

طول الخط الساحلي: 25,148 كم

يشتهر خط الساحل النرويجي بمضايقه، وهي عبارة عن وديان جليدية عميقة مليئة بمياه البحر، وتشتهر المناطق الساحلية في البلاد بجمالها الطبيعي الخلاب، وتنتشر في هذه المناطق القرى الخلابة وتوفر إطلالات على الأضواء الشمالية، وتعتبر جزر لوفوتن ومضيق جيرانجير من الوجهات التي يجب زيارتها.

الولايات المتحدة

طول الخط الساحلي: 19,924 كم

يتميز الخط الساحلي للولايات المتحدة بتنوعه الشديد، حيث يمتد من الشواطئ الصخرية في ولاية ماين إلى الشواطئ المشمسة في كاليفورنيا وخليج المكسيك، وتشمل الوجهات السياحية الشهيرة منطقة إيفرجليدز في فلوريدا، والأنهار الجليدية في ألاسكا، والسواحل البركانية في هاواي، كما تلعب المناطق الساحلية دورًا رئيسيًا في التجارة والسياحة.

نيوزيلندا

طول الساحل: 15,134 كم

يتميز ساحل نيوزيلندا بشواطئ خلابة ومنحدرات درامية وخلجان هادئة. إنه جنة لمحبي المغامرة، مع فرص لممارسة رياضة ركوب الأمواج والتجديف بالكاياك ومشاهدة الحيتان، تشمل الوجهات التي يجب زيارتها شبه جزيرة كورومانديل، ومنتزه فيوردلاند الوطني، وخليج الجزر، وكلها تعرض جمال البلاد الساحلي الخلاب.

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