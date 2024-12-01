الأسماء الأكثر حظا في 2025- خبيرة طاقة تكشف مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن الأسماء تحمل طاقات مختلفة، حيث يحتوي كل حرف على طاقة عنصر معين كالنار أو الماء أو الهواء أو التراب.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "البيه والهانم" المذاع عبر فضائية "TeN" ويقدمه الإعلامية "نورين شحاتة" والإعلامي "ممدوح الشناوي": "يتميز أصحاب الحروف النارية بالعصبية والتسرع".

وحذرت سونيا من الأسماء المتفرقة أو المقسومة على سبيل المثال اسم "نورين" و "شيرين" و "نيفين" و"جيرمين" يمكن أن يعانوا من انفصال ومشاحنات.

وأوضحت خبيرة الطاقة: "يمكن للشخص أن يختار لنفسه لقبا يفضله في الحياة اليومية، على سبيل المثال اسم "شريف" يمكن ننادي صاحبه بـ "رورو" بين أصدقائه وعائلته.

وحذرت سونيا: "رؤية الأم الحامل لاسم معين في المنام قد تكون إشارة رمزية، ويجب تسمية المولود بهذا الاسم".

ولفتت خبيرة الطاقة: "عند اختيار اسم مركب، ينبغي مراعاة سهولة نطقه ككلمة واحدة".

وأضافت سونيا: "الأسماء التي تنتهي بحروف الباء والدال والألف والفاء قد تكون الأكثر حظا في عام 2025، على سبيل المثال: رباب، حبيب، وليد، أحمد، محمد، محمود."

وأشارت سونيا: "أن الأسماء المنتهية بحرف الميم قد تواجه بعض التحديات وتكون الأقل حظا في عام 2025".

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟