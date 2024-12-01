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مع تراجع عطارد.. 5 أمور احذر فعلها خلال الـ 3 أسابيع القادمة

03:31 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أبراج فلكية

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كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن تراجع عطارد في برج القوس الناري يمكن أن يؤثر على مواليد الأبراج الفلكية خلال الـ 3 أسابيع القادمة.

وحذرت عبير خلال مقطع فيديو عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" بضرورة الابتعاد عن القيام بهذه الأمور خلال الـ 3 أسابيع القادمة.

وقالت خبيرة الأبراج: "تراجع عطارد يمكن أن يسبب تأجيل وتعطيل بعض الأمور لمعظم الأبراج، لذا يجب التوقف عن القيام بـ 5 أمور، وهما كالآتي:

-يجب الحفاظ على الهواتف المحمولة من السرقة أو التلف.

-الحذر أثناء القيادة أو إجراء صيانة في السيارة.

-من الأفضل أخذ الحذر أثناء السفر للحفاظ على الممتلكات.

-تجنب التسرع في التفكير وردود الأفعال وأخذ الوقت الكافي قبل إصدار أي قرار أو حكم.

-الابتعاد عن توقيع أي عقود على الصعيد المهني أو الزواج خلال هذه الفترة.

تأثير تراجع عطارد عالميا:

-انتشار مشاعر الغضب في مناطق متفرقة بالعالم.

-انتشار حرائق الغابات.

-البراكين والانفجارات.

-حوادث الطيران.

أعطال في السوشيال ميديا ووسائل الإتصالات.

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