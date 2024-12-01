مع تراجع عطارد.. 5 أمور احذر فعلها خلال الـ 3 أسابيع القادمة
كتبت- شيماء مرسي
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن تراجع عطارد في برج القوس الناري يمكن أن يؤثر على مواليد الأبراج الفلكية خلال الـ 3 أسابيع القادمة.
وحذرت عبير خلال مقطع فيديو عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" بضرورة الابتعاد عن القيام بهذه الأمور خلال الـ 3 أسابيع القادمة.
وقالت خبيرة الأبراج: "تراجع عطارد يمكن أن يسبب تأجيل وتعطيل بعض الأمور لمعظم الأبراج، لذا يجب التوقف عن القيام بـ 5 أمور، وهما كالآتي:
-يجب الحفاظ على الهواتف المحمولة من السرقة أو التلف.
-الحذر أثناء القيادة أو إجراء صيانة في السيارة.
-من الأفضل أخذ الحذر أثناء السفر للحفاظ على الممتلكات.
-تجنب التسرع في التفكير وردود الأفعال وأخذ الوقت الكافي قبل إصدار أي قرار أو حكم.
-الابتعاد عن توقيع أي عقود على الصعيد المهني أو الزواج خلال هذه الفترة.
تأثير تراجع عطارد عالميا:
-انتشار مشاعر الغضب في مناطق متفرقة بالعالم.
-انتشار حرائق الغابات.
-البراكين والانفجارات.
-حوادث الطيران.
أعطال في السوشيال ميديا ووسائل الإتصالات.
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