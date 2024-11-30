16 صورة لأجمل طيور في العالم.. بعضها نادر ويعيش في الغابات

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كتبت- شيماء مرسي

عالم الطيور مليء بالألوان ومع وجود أكثر من 1000 نوع في جميع أنحاء العالم كل منها يتمتع بسحر خاص يميزه عن الآخر.

وفي هذا السياق نستعرض أجمل 5 طيور في العالم، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

كويتزال

يوجد هذا الطائر في أمريكا الوسطى، ويتميز بريش باللون الأخضر الزمردي المذهل، وأيضا مزينا بـ ذيل يصل طوله "9144" متر.

الرول ذات صدر أرجواني

ينتشر طائر الرول ذو الصدر الأرجواني على نطاق واسع في جنوب وشرق أفريقيا، ويشتهر بمجموعة كبيرة من الألوان على ريشه.

حمامة ذات تاج أزرق

هي طائر كبير الحجم تتسم باللون الأزرق والرمادي، وتمتلك تاج أزرق فوق رأسها وريش حول عينيها، وتعد من الطيور النادرة.

طائر الفلامنجو

تتميز هذه الطيور الخلابة بجمالها المذهل ويوجد منها 6 أنواع مختلفة يصعب التمييز بينها، وتوجد في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

الدراج الذهبي

الريش الأحمر والأصفر اللامع يجعل طائر الدراج الذهبي واحدا من أجمل الطيور في العالم التي تعيش في الغابات الجبلية في غرب ووسط الصين.

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