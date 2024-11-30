كيف تعرف إذا كان هناك سحر في بيتك؟.. هذه العلامات تكشف

كتبت- آلاء نبيل:

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم، أن هناك بعض الدلالات في الحلم تشير إلى وجود سحر في منزلك.

وذكرت "أسماء"، خلال لقائها في برنامج" كلام هوانم"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنّ رؤية ورق في المنزل عليه كلمات أو عبارات باللون الأحمر داخل الدولاب، أو في المطبخ، يشير إلى سحر يعمل على إضرار في الرزق ونقصه في الحياة.

وأوضحت أن رؤية الورق المرسوم عليه طلاسم بالأحمر في المنام، ووجودها على السرير تشير إلى تفريق الزوجين وحدوث نفور بينهم في العلاقة.

وتابعت مفسرة الأحلام، أن رؤية الثعبان في المنام داخل الدولاب، تشير إلى تطلع أحد مقرب على أسرارك ويمكن أن يدبر لك أمر سيء.

وأكدت مفسرة الأحلام، أن تغيير ديكور في المنزل أو انتقال شيء من مكان إلى مكان آخر في المنام لا يرتبط بالسحر، بل يدل على تغير حالك إلى الأفضل.

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