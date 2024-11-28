رئيس تنفيذي يطرد 99 موظفا دفعة واحدة لعدم حضورهم الاجتماع

كتبت- أسماء العمدة:

أثار قرار رئيس تنفيذي أمريكي بطرد 99 موظفًا من شركته عبر رسالة واحدة على منصة "سلاك" موجة من الصدمة والغضب على مستوى العالم.

واعتبر الكثيرون أن هذه الطريقة في فصل الموظفين تفتقر إلى الإنسانية والاحترافية، وتثير تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذه الإجراءات، وفقًا لموقع "Times of India".

وكشف متدرب جديد انضم إلى الشركة قبل ساعة فقط عن تعرضه للطرد الجماعي مع 98 موظفًا آخرين.

ونشر المتدرب رسالة الفصل الجماعية التي تلقاها على منصة "Reddit"، ما أثار موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الرئيس التنفيذي أن غياب الموظفين يدل على عدم الجدية والمهنية، إذ أعلن: "من بين 110 أشخاص، لم يكن هناك سوى 11 شخصًا هذا الصباح، هؤلاء الـ11 سيبقون، أما البقية فقد تم إنهاء خدمتهم".

كما أصدر الرئيس التنفيذي تعليماته للموظفين المفصولين بإعادة جميع ممتلكات الشركة، وتسجيل الخروج من الحسابات، ومغادرة مساحات العمل على الفور.

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