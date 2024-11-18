وفاة أيمن العلي.. 10 صور ومعلومات عن ملك جمال الأردن

كتب - سيد متولي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشاب أيمن العلي، المعروف بـ"ملك جمال الأردن"، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

ونعت والدة أيمن العلي، ابنها الراحل بكلمات مؤثرة بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض، الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في العاصمة عمان بالأردن، إذ أنه من المقرر أن يتم دفنه في مقبرة سحاب، فيما يُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان.

لكن من هو أيمن العلي؟

شاب أردني من مواليد عام 2001، عمره 23 سنة.

صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

فاز بلقب ملك جمال الأردن.

درس إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية، وواصل مشواره الأكاديمي رغم التحديات الصحية التي واجهته.

يتابعه على حسابه بموقع "إنستجرام" أكثر من 900 ألف شخص.

كان يجذب الأنظار بإطلالاته الأنيقة ومحتواه الملهم.

كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، وقال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض".

عرف بدعمه للقضايا، إذ ترك تعليقا مؤثرا قبل وفاته على مقطع فيديو من غزة قائلا: "أجمل شيء شفته بحياتي، والله بحبكم من قلبي".

قبل وفاته بأيام، تصدرت صورة أيمن العلي من داخل المستشفى مواقع التواصل الاجتماعى، وتعاطف معه كثيرون، منهم الفنان تامر حسني والممثلة هنا الزاهد.

صرحت والدته قبل أيام أن أيمن توقف عن تلقي العلاج الكيميائي واعتمد على المسكنات.

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