خسارة فلوس وفترة صعبة لـ 5 أبراج.. خلي بالكم من اللي جاي
قد يكون مواليد السرطان أكثر عرضة للتوترات المالية في الفترة المقبلة، لذا يُنصح بتجنب المخاطرة بمدخراتهم والاهتمام بتأمينهم المالي من خلال خطط طويلة الأجل.
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