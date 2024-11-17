خسارة فلوس وفترة صعبة لـ 5 أبراج.. خلي بالكم من اللي جاي

قد يكون مواليد السرطان أكثر عرضة للتوترات المالية في الفترة المقبلة، لذا يُنصح بتجنب المخاطرة بمدخراتهم والاهتمام بتأمينهم المالي من خلال خطط طويلة الأجل.

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