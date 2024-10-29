حزر فزر.. لماذا يمضغ الرياضيون العلكة أثناء اللعب؟

كتبت- شيماء مرسي

هل تعلم لماذا يمضغ الرياضيون العلكة أثناء اللعب، هذا ما نكشفه لكن وفقا لموقع "news18".

مضغ العلكة خلال اللعب قد يعزز التركيز والاستجابة البدنية ويحفز الدماغ عن طريق تنشيط المستقبلات في الفم التي تكتشف الذوق وحركة الفك.

ثم ترسل هذه المستقبلات إشارات إلى الدماغ الذي يفك تشفيرها، ما يعزز نشاط الدماغ والتركيز.

ومع زيادة وظائف المخ، فإنه يتطلب المزيد من الدم، واستجابة لذلك يضخ القلب بشكل أسرع لتلبية الطلب المتزايد، ما يعزز تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات.

وهذا التدفق المتزايد للدم إلى العضلات يمنح اللاعبين ميزة في البقاء نشطين في الملعب.

وبالنسبة للاعبين في المباريات المكثفة يمكن أن تساعد هذه العملية في الحفاظ على مستوى عال من التركيز وردود الفعل السريعة، ما يسمح لهم بالاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات اللعبة.

لذا، فإن مضغ العلكة ممارسة قد تدعم أداء اللاعبين وتسهم في بقائهم يقظين ومستعدين جسديا للعمل.

وسبب آخر لمضغ الرياضيين العلكة هو دورها في تقليل مستويات التوتر، حيث يؤدي مضغ العلكة إلى إطلاق هرمون السيروتونين واسترخاء الدماغ وتقليل القلق وتعزيز التركيز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضغ العلكة يحافظ على رطوبة الفم، ما يساعد على تخفيف الشعور بالعطش والراحة والتركيز.

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