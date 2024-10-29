أم تنجب أربع فتيات في نفس التاريخ على مدار 9 سنوات.. مصادفة تثير الدهشة

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كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، أنجبت امرأة تُدعى «كريستين لاميرت» من ولاية ساوث كارولينا أربع بنات في نفس التاريخ على مدار 9 سنوات.

وقد رُزقت بطفلتها الأخيرة مؤخرًا، وأسمتها «فالنتينا»، أما بناتها الثلاث الأخريات فهنّ صوفيا (9 سنوات)، وجوليانا (6 سنوات)، وميا (3 سنوات)، وفقًا لموقع «news18».

المثير للدهشة أن البنات الأربع لسن توائم، ومع ذلك وُلِدن جميعهن في اليوم ذاته.

وقالت الأم البالغة من العمر 35 عامًا إن احتمالات إنجاب أربع بنات في نفس اليوم تُقدر بـ1 من بين مليار.

وأشارت الدكتورة ميجان جراي، طبيبة أمراض النساء، إلى أن هذه الحالة نادرة جدًان مضيفة أنه حتى لو حاول أحدهم تخطيط ولادة أطفاله في تاريخ محدد، فسيكون ذلك صعبًا للغاية.

وتحمل هذه العائلة الرقم القياسي لأكبر

عدد من الأطفال المولودين في نفس التاريخ وفقًا لموسوعة جينيس.

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