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رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها

07:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها
  • عرض 5 صورة
    رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها
  • عرض 5 صورة
    رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها
  • عرض 5 صورة
    رغم إعلان وفاتها.. رضيعة تستيقظ أثناء جنازتها وسط صدمة عائلتها
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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة لا تصدق، استيقظت رضيعة برازيلية بعد وفاتها أثناء جنازتها.

بدأت القصة حينما أصيبت الرضيعة "كيارا كريسلاين دي مورا دوس"، بعدوى فيروسية حادة، وبعد تدهور حالتها الصحية، أعلن الأطباء عن وفاتها، مشيرين إلى توقف التنفس ونبضات قلبها، وفقا لموقع "hindustantimes".

لذا، فورا استعدت العائلة لتوديع طفلتهم الصغيرة، وبدأت مراسم الجنازة.

ولكن، في لحظة مفاجئة وغير متوقعة، حدث ما لم يكن في الحسبان.

أثناء الجنازة، تحركت يد الرضيعة الصغيرة داخل التابوت، ما أثار دهشة وذعر عائلتها والمعزين.

هرعت العائلة إلى المستشفى مرة أخرى، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن، أعلن الأطباء عن وفاتها للمرة الثانية بعد 24 ساعة فقط.

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منوعات رضيعة برازيلية كيارا كريسلاين الجنازة
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