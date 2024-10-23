أسلوب الأطفال مع الآخرين تتحدد من الآباء .. إليك التفاصيل

أن الطريقة التي يلعب بها الآباء مع أطفالهم تكون بمثابة إطار يتعامل به الأطفال مع الآخرين فيما بعد، وذلك ما كشفته دراسة حديثة من جامعة جورجيا.



وبحسب الدراسة، فإن معرفة كيفية التعامل مع المواقف الاجتماعية الجديدة، أمر أساسي للأطفال الصغار، ويلعب الآباء ومقدمو الرعاية دوراً كبيراً في إعطاء الأطفال نصاً يمكنهم الاستفادة منه.



ووفق "مديكال إكسبريس"، قال ويرى نيانتري رافيندران، الباحث الرئيسي أن الأمر "لا يتعلق فقط بما تفعله الأم عندما تتفاعل مع الطفل، ولا يتعلق الأمر فقط بما يفعله الطفل عندما يتفاعل معها، وإنما كيفية حدوث سلوكياتهما معاً".



ويوضح "يساهم هذا الحوار المتبادل بين الأم والطفل في كيفية تفاعل الأطفال مع أقرانهم".

اعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها في جامعة إلينوي. وأحضر الباحثون أكثر من 120 أماً وأطفالهن في سن المشي إلى غرفة ألعاب في المختبر لمراقبة كيفية تفاعلهم أثناء اللعب.



وتابع الباحثون الأطفال خلال أيام ما قبل المدرسة، وفحصوا كيفية تفاعلهم مع أصدقائهم أثناء اللعب. وبعد 6 أشهر، قام الباحثون بإقران الأطفال بأطفال لم يلتقوهم من قبل، وراقبوا كيفية تفاعل الأزواج معاً.



ولاحقاً، عندما بلغ الأطفال حوالي 4.5 سنوات، أحضر الباحثون الأطفال المشاركين للعب مع صديق مقرب.



الاستجابة والحزم

وركز الباحثون على نوعين رئيسيين من السلوك: الاستجابة والحزم.



وسجل الأطفال الذين كانوا متقبلين لاقتراحات زملائهم في اللعب ومتحمسين للعب معهم درجات عالية في الاستجابة.

وقال الباحثون إن السلوك الحازم في هذه الدراسة لا يساوي السلوك العدواني، وإنما يعني أن الأطفال أخذوا زمام المبادرة، مثل دعوة طفل آخر للعب أو طرح أفكار للألعاب.



وكان لدى الأمهات والأطفال ارتباط قوي إذا كانت الأم حساسة لسلوك الطفل واستجاب الطفل بشكل إيجابي. عندما أظهروا هذه الديناميكية أثناء اللعب، كان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لإظهار نفس الاستجابة مع أصدقائهم.



وبالمثل، عندما كانت الأمهات حساسات وكان الأطفال حازمين أثناء اللعب، كان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة ليكونوا حازمين مع الأطفال الذين لا يعرفونهم.



التوصية

وفي نتائجهم أشار الباحثون إلى أن اللعب هو المجال الذي ينهار فيه التسلسل الهرمي لسلطة الآباء وتوجيههم للأمور.

وفي توصيتهم قال الباحثون: "ستقوم بإرشاد طفلك وتعليمه وإظهار كيفية القيام بالأشياء، ولكن من المهم أيضاً اتباع إرشاداته في بعض الأحيان، فقد يساعد ذلك حقاً في موازنة هذه السلوكيات".



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