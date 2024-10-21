16 صور لـ أغني قرية في العالم- تمنح سكانها فيلا وسيارة

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتبت- أسماء مرسي:

تقع قرية هواشي في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين، وهي أكثر بكثير من مجرد قرية ريفية، فهي تُعتبر أغنى قرية في العالم، حيث تعيش في رفاهية تفوق تلك المتوفرة في العديد من المدن الكبرى.

ثروة تفوق الخيال

يعيش سكان "هواشي" حياة مترفة بمعايير عالمية، فمتوسط دخل الفرد فيها يبلغ حوالي 40 ضعف متوسط دخل المزارع الصيني، ما يضعهم في فئة النخبة الاقتصادية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتجاوز متوسط الراتب السنوي للفرد 122 ألف يوان، أي ما يعادل "835,531.64" جنيه مصري، وهو رقم مذهل مقارنة بمتوسط الدخل في المناطق الريفية بالصين.

بنية تحتية فاخرة

تتمتع هواشي ببنية تحتية متطورة لا تقل عن المدن الكبرى، تحتوي على ناطحة سحاب شاهقة الارتفاع تتكون من 72 طابقا، تم بناؤها بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات يوان.

كما تتوفر خدمات نقل فاخرة مثل سيارات الأجرة المروحية، بالإضافة إلى منتزه ترفيهي فاخر وصفوف من الفيلات الفاخرة التي تضاهي القصور.

متحف فخم وتراث غني

ولا يقتصر الأمر على البنية التحتية الحديثة، بل تمتلك هواشي متحفا فخما يعرض مجموعة كبيرة من القطع الأثرية القديمة، ما يشير إلى اهتمام سكانها بالتراث والثقافة.

سر الثروة

يعود السر إلى نموذج اقتصادي ناجح تبنته القرية، حيث تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي هائل في فترة زمنية قصيرة، كما أن هناك حوافز مالية تقدمها الحكومة للسكان لتشجيعهم على العيش والعمل في القرية.

شروط العيش في هواشي

بالرغم من كل هذه المزايا، هناك شرط واحد للعيش في هذه القرية، وهو التزام المقيمين بالبقاء فيها لفترة معينة، فكل أسرة تحصل على سيارة وفيلا من قبل السلطات عند انتقالها للعيش هناك، ولكنها تفقد كل ممتلكاتها إذا قررت المغادرة.

الاحتفال بالذكرى

احتفلت هواشي مؤخرا بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفال بنجاح النموذج الاقتصادي الذي تبنته القرية، والذي أصبح مصدر إلهام للعديد من المناطق الأخرى في الصين.

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