لن تتوقع معناه وتاريخه.. اعرف قصة المثل "اتغدى به قبل ما يتعشى بك"

كتبت- أسماء العمدة:

"اتغدى به قبل ما يتعشى بك"، يعني هذا المثل ضرورة مواجهة المشكلات والتحديات بحزم وقوة قبل أن تزداد سوءًا وتصبح أكثر صعوبة في الحل، كما يحث على المبادرة والعمل السريع قبل أن يتحول الوضع لصالح الخصم أو العدو.

يقول أحمد تيمور باشا في كتابه "الأمثال العامية" إن أصل هذا المثل يعود إلى قول العرب في أمثالهم: "تغد بالجدي قبل أن يتعشى بك"، إذ كان الجدي حيوانًا مفترسًا، وكان العرب يحذرون من تأخير مواجهته قبل أن يهاجمهم ويأكل لحومهم.

ومن الأمثال الواردة في "مجمع الأمثال" قول العرب في هذا المعنى: "خذ اللص قبل أن يأخذك"، وأنشد "ابن أبي حجلة" في ديوان الصبابة لبعضهم في نظم هذا المثل:

عتبتَ عليَّ ولا ذنب لي

بما الذنبُ فيه ولا شك لكْ

وحاذرتَ لومي فبادرتني

إلى اللوم من قبل أن أبدركْ

فكنا كما قيل فيما مضى

خذ اللص من قبل أن يأخذكْ.

نلاقث

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