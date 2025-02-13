كيف يؤثر الكافيين على صحة الأطفال؟

كشفت الدكتورة لودميلا بيتروفا خبيرة التغذية الروسية أن الأطفال يمكنهم تذوق الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في سن الرابعة.

وأشارت خبيرة التغذية أن الأطفال بسبب انخفاض وزن أجسامهم وعدم نضوج نظامهم العصبي يكونوا أكثر حساسية لتأثير الكافيين، لذلك يمكن أن يسبب الأرق وزيادة معدل ضربات القلب والقلق.

ويمكن أن يؤثر هذا المشروب سلبا على الجهاز الهضمي، ما يسبب آلاما في البطن وحرقة المعدة، وفقا لموقع "m24.ru".

ويمنع الكافيين امتصاص الكالسيوم، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال فترة النمو النشط للجهاز الهيكلي.

على سبيل المثال يحتوي كوب من الشاي الأسود أو الأخضر على 20-50 ملليجرام من هذه المادة.

كما تحتوي عبوة المشروبات الغازية على 30-40 ملليجرام من الكافيين.، ومشروبات الطاقة على 70 إلى 200 ملليجرام، ما يجعلها خطيرة بشكل خاص على الأطفال.

كما تحتوي قطعة من الشوكولاتة الداكنة على ما يصل إلى 30 ملليجرام من الكافيين، ويحتوي كوب من الكاكاو على ما يصل إلى 10 ملليجرام.

ولكن بعد مرور أربع سنوات، تنصح بمراقبة كمية الكافيين في النظام الغذائي للطفل.

وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 4-6 سنوات، يجب ألا تزيد الجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين عن 45 ملليجرام (حوالي الكمية الموجودة في كوب واحد من الشاي الخفيف).

لذا من الأفضل تناول المشروبات قليلة الكافيين كالكابتشينو، لاحتوائها على كمية كبيرة من الحليب التي تعزز مخزون الكالسيوم في الجسم، وذلك في حال رغبة المراهق في تناول القهوة.

كما تنصح خبيرة التغذية بتجنب إضافة السكر للمشروب لتفادي زيادة السعرات الحرارية والحفاظ على صحة الأسنان.

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