ما أسباب ضعف الشهية لدى الأطفال؟

كشف الدكتور زاور خاتشوكوف طبيب الأطفال الروسي أن الأباء والأمهات قد يعتقدون ظهور أي طفح جلدي على جسم الطفل هو حساسية، ولكن هذا خطأ.

وأضاف: "يمكن أن يعاني الطفل من الحساسية لأن بعض المواد المسببة للحساسية تنتقل إلى حليب الثدي، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد ما إذا كانت هذه حساسية أم طفح جلدي"، وفقا لموقع "تاس".

لذلك يمكن للأمهات المرضعات تناول أي طعام على الإطلاق، ولا ينبغي لهن اتباع حمية محددة، ولكن يجب أن يتبعن نظاما غذائيا مغذيا ومتنوعا.

وإذا كان الطفل يعاني من انخفاض الشهية فلا داعي لإجباره على الأكل ويجب استشارة الطبيب لتوضيح أسباب اضطراب شهية الطفل.

وإذا أثبت الطبيب وجود حساسية تجاه منتج معين لدى الطفل الرضيع، فيجب استبعاده من النظام الغذائي للأم لمدة من 6 إلى 24 شهرا.

حيث تنص توصيات منظمة الصحة العالمية، بشأن الرضاعة الطبيعية، على أن الطفل الذي يرضع من الثدي لا يحتاج إلى مياه إضافية لأن نسبة الماء في حليب الثدي هي 87 %.

وتشير إلى أنه لا ينبغي تغليف الطفل عندما يصاب بالحمى، لأنه قد ترتفع حرارته أكثر.

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