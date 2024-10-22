أطعمة تحارب الجلطات الدموية - تناولها فورا

الجلطة الدموية من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد حياة الكثيرين، ولكن يمكن أن تؤدي الأطعمة التي نتناولها يوميا دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من هذه المشكلة الخطيرة.

وفي هذا السياق، أشار الطبيب والأخصائي الروسي في علم الأغذية، ميخائيل جونزبرج، إلى أهمية النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسي.

وأوضح أن التفاح المجفف، على سبيل المثال، كنزًا غذائيًا حقيقيًا، فمحتواه العالي من الفيتامينات والمعادن، وخاصة الحديد، يُسهم في تنظيم عملية تخزين الحديد في الجسم، ما يقلل من خطر تكون الجلطات.

ولا يقتصر الأمر على التفاح المجفف، فالثوم والبصل والزنجبيل تشكل ثلاثية قوية في مكافحة الجلطات، فمضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة تساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية وتمنع تكوين الجلطات.

كما أوصى الطبيب بتضمين الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل في النظام الغذائي، لما تحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم وحماية القلب والأوعية الدموية.

ولفت أن الخضروات الورقية تعمل على تعزيز صحة القلب، بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C الذي يُسهم في إنتاج الكولاجين الذي يقوي جدران الأوعية الدموية ويجعلها أكثر مرونة.

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