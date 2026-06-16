الموز من أكثر الفواكه استهلاكا حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، بل أيضا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة.

وتناول ثمرة موز يوميا قد ينعكس على الجسم بعدة فوائد صحية، نوضحها لكم وفقا لموقع "clevelandclinic".

كيف يدعم الموز صحة الجهاز الهضمي؟

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ما ثد يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي، فضلا عن تخفيف الغثيان ودعم الأمعاء.

تأثير الموز على ضغط الدم وصحة القلب

يسهم تناوله في الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية بفضل غناه بالبوتاسيوم، الذي قد يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد ويقلل من الضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب ويقلل مخاطر أمراضه.

الموز ودوره في تقوية المناعة ومكافحة الأمراض

يحتوي الموز على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات، كما يرتبط استهلاكه المنتظم بتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول.

العلاقة بين الموز وإنقاص الوزن

الألياف الموجودة به تمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ما قد يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، كما يمكن إضافته مع البروتين مثل الزبادي أو المكسرات لتعزيز الشعور بالامتلاء.

فوائد الموز للرياضين

الموز خيارا مثاليا للرياضيين قبل التمرين، لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، وهي عناصر قد تساعد على إنتاج الطاقة ودعم وظائف العضلات والأعصاب وتسريع التعافي بعد المجهود البدني.

علاقة الموز بمستوى السكر في الدم

تختلف فوائد الموز على السكر حسب درجة نضجه؛ الموز غير الناضج يحتوي على النشا المقاوم الذي قد يسهم في استقرار مستوى الجلوكوز، بينما الموز الناضج يحتوي على سكريات أعلى، لذلك يفضل تناوله باعتدال لتقليل تأثيره على سكر الدم.

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