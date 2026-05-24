لا تزال الخضروات تحتفظ بمكانتها كواحدة من أهم العناصر المفيدة للجسم، خاصة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل آثار الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة.

وتتميز بعض الخضروات باحتوائها على نسب مرتفعة من مركبات طبيعية مثل البيتا كاروتين، واللوتين، والفلافونويدات، والسلفورافان، وهي عناصر تلعب دورا مهمًا في دعم الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، بحسب موقع هيلث.

ما هي مضادات الأكسدة.. وهل تحميك من السرطان؟

مضادات الأكسدة هي جزيئات أو مركبات كيميائية تعمل كخط دفاع لحماية خلايا جسمك من التلف الذي تسببه "الجذور الحرة"، والتي قد تؤدي إلى تحولات سرطانية.

هل السبانخ غنية بمضادات الأكسدة؟

وتأتي السبانخ ضمن أبرز الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، إذ تحتوي على اللوتين والزياكسانثين وفيتامين سي، وهي عناصر تدعم صحة العين والدماغ.

ما فوائد البروكلي؟

أما البروكلي، فيحتوي على مركب السلفورافان المعروف بخصائصه المرتبطة بحماية الخلايا، وينصح بتناوله مطهوا على البخار أو مطهيا بشكل خفيف للحفاظ على قيمته الغذائية وقوامه المقرمش.

ما فوائد البنجر؟

ويعد البنجر من الخضروات المميزة بفضل احتوائه على مركبات البيتالين التي تمنحه لونه الأحمر، إلى جانب النترات الطبيعية التي قد تساعد على تحسين تدفق الدم والأداء البدني.

هل الجزر مفيد للجسم؟

كما يظل الجزر من أهم مصادر البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، ما يجعله مفيدا لصحة العين والمناعة.

ما فوائد الثوم؟

ويحظى الثوم بقيمة غذائية كبيرة رغم استخدامه غالبًا كإضافة للطعام، إذ يحتوي على مركبات كبريتية مثل الأليسين، والتي ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، فضلا عن دوره المحتمل في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي.