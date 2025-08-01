5 علامات تكشف أن كليتيك لا تعمل بشكل صحي.. "خلي بالك"

الكليتان عضوان حيويان يقومان بمهام لا تُحصى في جسمك، تصفية الدم من السموم والفضلات، تنظيم ضغط الدم، إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح والمعادن.

إليك 5 علامات رئيسية قد تشير إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحي، وفقًا لـ healthline.

1- تغيرات في التبول

هذه واحدة من أكثر العلامات وضوحًا لأن الكلى مسؤولة عن إنتاج البول، انتبه لأي من هذه التغييرات:

تغير في عدد مرات التبول قد تلاحظ زيادة أو نقصانًا ملحوظًا في عدد مرات ذهابك إلى الحمام، خاصة في الليل (كثرة التبول الليلي).

بول رغوي أو به فقاعات قد يشير ذلك إلى وجود البروتين في البول، وهو علامة على تلف الكلى.

بول داكن أو بلون مختلف قد يشير إلى وجود دم في البول (البول الدموي)، أو تركيز عالٍ من الفضلات.

صعوبة في التبول أو الشعور بالضغط قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في المسالك البولية أو الكلى.

2- التورم (احتباس السوائل)

عندما تتوقف الكلى عن التخلص من السوائل الزائدة والملح من الجسم بفعالية، تبدأ هذه السوائل في التراكم. يمكن أن يظهر التورم غالبًا في:

القدمين والكاحلين من أكثر الأماكن شيوعًا لظهور التورم.

اليدين قد تلاحظ صعوبة في إزالة الخواتم.

الوجه وحول العينين يمكن أن يصبح الوجه منتفخًا، خاصة في الصباح. هذا التورم المستمر وغير المبرر يجب أن يثير القلق.

3- التعب والإرهاق الشديد وفقدان التركيز

الكلى السليمة تنتج هرمون الإريثروبويتين (EPO)، الذي يساعد نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين. عندما تفشل الكلى، ينخفض إنتاج EPO، مما يؤدي إلى فقر الدم، فقر الدم يسبب:

تعبًا شديدًا وغير مبرر.

ضعفًا عامًا في الجسم.

صعوبة في التركيز.

خمولًا حتى بعد النوم الكافي، هذه الأعراض غالبًا ما تكون من أوائل العلامات التي يلاحظها الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة.

4- حكة جلدية وجفاف الجلد

عندما تفشل الكلى في إزالة الفضلات والسموم من الدم، تتراكم هذه المواد في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى:

جفاف شديد في الجلد.

حكة مستمرة وشديدة لا تستجيب للمرطبات العادية.

طفح جلدي هذه المشكلات الجلدية هي نتيجة مباشرة لتراكم السموم في مجرى الدم.

5- آلام في الظهر أو الجانب

على الرغم من أن آلام الظهر شائعة ولها أسباب متعددة، إلا أن الألم في منطقة الكلى يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

يقع الألم عادة في الجزء العلوي من الظهر أو الجانبين (على جانبي العمود الفقري، أسفل الأضلاع مباشرة).

قد يكون الألم خفيفًا ومستمرًا، أو حادًا ومتقطعًا.

يمكن أن يشير إلى حصوات الكلى، التهاب الكلى، أو أحيانًا مشاكل أخرى في الكلى.

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري