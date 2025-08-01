هل ارتفاع الكوليسترول يشعرك بألم في هذه المناطق بالجسم؟

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح فهو ضروري لبناء الخلايا السليمة، لكن عندما تزيد مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي، يصبح الأمر مدعاة للقلق الشديد وقد يشكل خطرًا حقيقيًا على صحتك.

إليك المناطق التي قد تشعر فيها بالألم نتيجة لمضاعفات ارتفاع الكوليسترول، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، و healthline.

1- الصدر (الذبحة الصدرية)

عندما تتراكم اللويحات الدهنية في الشرايين التي تغذي عضلة القلب (الشرايين التاجية)، يقل تدفق الدم والأكسجين إلى القلب. هذا النقص في التروية الدموية يسبب ألمًا في الصدر يُعرف بالذبحة الصدرية (Angina).

غالبًا ما يحدث هذا الألم عند بذل مجهود بدني (مثل المشي السريع، صعود الدرج، أو ممارسة الرياضة) ويهدأ بالراحة. في الحالات الشديدة، قد يحدث الألم حتى في وضع الراحة أو أثناء النوم.

قد يترافق الألم مع ضيق في التنفس، غثيان، تعب، أو ألم يمتد إلى الذراع الأيسر أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

2- الساقين والقدمين (مرض الشريان المحيطي - PAD):

إذا تأثرت الشرايين التي تغذي الساقين والقدمين بتصلب الشرايين، فإن تدفق الدم إلى هذه الأطراف يقل بشكل كبير.

يظهر الألم عادة في شكل تشنجات أو تقلصات أو ألم أو خدر في الساقين أو الأرداف أو الفخذين أو القدمين، خاصة أثناء المشي أو ممارسة النشاط البدني (يسمى "العرج المتقطع")، ويتحسن بالراحة. في الحالات المتقدمة، قد يحدث الألم حتى عند الراحة أو في الليل.

قد تشمل برودة في القدمين، تغير لون الجلد (شحوب أو ازرقاق)، ضعف نمو شعر الساقين والأظافر، جروح لا تلتئم بسهولة في القدمين أو أصابع القدم، وشعور بالخدر أو الضعف في الساقين.

3- الذراعين (خاصة الذراع الأيسر)

كما هو الحال مع ألم الصدر، يمكن أن يشير الألم في الذراعين (خاصة الذراع الأيسر) إلى نقص تدفق الدم إلى القلب، وهو عرض مرتبط بأمراض الشرايين التاجية الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول.

قد يكون الألم مصاحبًا لألم الصدر أو ضيق التنفس، ويزداد مع المجهود.

الرقبة، الفك، الظهر، والجزء العلوي من البطن

هذه المناطق يمكن أن تتأثر أيضًا بألم الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية التي هي من مضاعفات ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين. الألم قد ينتشر من الصدر إلى هذه المناطق.

4- الرأس (صداع ودوار)

ارتفاع الكوليسترول في حد ذاته لا يسبب صداعًا أو دوارًا مباشرًا. ومع ذلك، إذا أدى تصلب الشرايين إلى تضييق الشرايين التي تغذي الدماغ، فقد يؤدي ذلك إلى السكتة الدماغية، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الصداع الحاد المفاجئ، الدوخة المفاجئة، فقدان التوازن، ارتباك، وصعوبة في الكلام أو الرؤية.

الدوخة أو الصداع يمكن أن تكون أعراضًا لأمراض أخرى غير مرتبطة بالكوليسترول، لذا من المهم عدم ربطها مباشرة بارتفاع الكوليسترول دون تشخيص طبي.

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