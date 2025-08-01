5 فوائد غير متوقعة عند تقليل الملح فى الطعام.. انتبه

الجميع يعلم أن تقليل الملح مفيد لضغط الدم، ولكن هل تعلم أن هناك فوائد أخرى أقل شهرة ومدهشة لخفض استهلاكك من الصوديوم؟ قد لا تتوقع كيف يمكن لتغيير بسيط في عاداتك الغذائية أن يؤثر بشكل إيجابي على جوانب متعددة من صحتك.

وبحسب ما جاء في صحيفة، medicalxpress، و healthline، إليك 5 فوائد غير متوقعة لتقليل الملح في طعامك.

تحسين صحة العظام

قد لا يخطر ببالك، لكن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة عظامك، عندما تستهلك كميات كبيرة من الصوديوم، يحاول جسمك التخلص منه عن طريق الكلى، هذه العملية غالبًا ما تؤدي إلى زيادة إفراز الكالسيوم عبر البول، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي فقدان الكالسيوم المستمر إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. بتقليل الملح، فإنك تساعد جسمك على الاحتفاظ بالكالسيوم، مما يدعم كثافة العظام ويحافظ على قوتها.

تقليل الانتفاخ واحتباس السوائل

الشعور بالانتفاخ أو تورم اليدين والقدمين غالبًا ما يكون علامة على احتباس السوائل، والصوديوم هو المسبب الرئيسي لهذه المشكلة، الملح يجذب الماء، مما يجعل جسمك يحتفظ بالسوائل الزائدة. عند تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي، سيبدأ جسمك في التخلص من السوائل المحتبسة بشكل طبيعي، هذا لا يقلل فقط من الانتفاخ المزعج، بل يجعلك تشعر بخفة أكبر وراحة أكثر.

تعزيز حاسة التذوق لديك

قد تبدو هذه الفائدة متناقضة، لكن الإفراط في الملح يمكن أن يخدّر براعم التذوق لديك بمرور الوقت، مما يجعلك تشعر بالحاجة إلى المزيد والمزيد من الملح لتستمتع بنكهة الطعام، عندما تقلل من استهلاك الصوديوم تدريجيًا، ستلاحظ أن براعم التذوق لديك تصبح أكثر حساسي، هذا يعني أنك ستبدأ في تقدير النكهات الطبيعية للمكونات في طعامك بشكل أكبر، وربما تكتشف أنك تستمتع بالأطعمة الصحية أكثر من ذي قبل.

حماية الكلى

الكلى تعمل بجد لتصفية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة في جسمك. عندما تستهلك الكثير من الملح، تزداد كمية الصوديوم التي يجب على الكلى تصفيتها، هذا الجهد الإضافي يمكن أن يضع ضغطًا كبيرًا على الكلى بمرور الوقت، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. بتقليل الملح، فإنك تخفف الحمل على كليتيك، وتساعدهما على العمل بكفاءة أكبر وتحافظ على صحتهما على المدى الطويل.

تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهابها

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من الملح وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب المعدة المزمن، يُعتقد أن الملح الزائد قد يؤثر سلبًا على بطانة المعدة ويجعلها أكثر عرضة للالتهاب أو العدوى البكتيرية مثل بكتيريا H. pylori التي تسبب القرح بتقليل الملح، قد تساهم في حماية صحة الجهاز الهضمي العلوي وتقليل فرصة حدوث هذه المشكلات.

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