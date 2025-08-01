7 فوائد عند تناول" الكرز الحامض" يوميًا

مع حلول فصل الصيف، يهلّ علينا موسم الكرز، هذه الفاكهة اللذيذة التي لا تُعد مجرد متعة لتناولها، بل هي كنز حقيقي من الفوائد الصحية الكثيرة.

إليك 7 فوائد صحية عند تناول الكرز الحامض يوميًا، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

يقلل الالتهابات وآلام المفاصل

يحتوي الكرز الحامض على مركبات "الأنثوسيانين" و"الفيتامين C"، وهي مضادات أكسدة قوية تُقلل من التهابات الجسم وتساعد في تخفيف آلام المفاصل الناتجة عن التهابات مثل الروماتويد أو النقرس.

يحسن جودة النوم

الكرز الحامض من المصادر الطبيعية لمادة "الميلاتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، لذا فإن تناوله قد يساعد على النوم بشكل أسرع وأعمق.

يدعم صحة القلب

بفضل غناه بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، يساعد الكرز الحامض في تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

يعزز التعافي بعد التمارين

أظهرت دراسات أن الرياضيين الذين يتناولون عصير الكرز الحامض يتعافون من الإرهاق العضلي بشكل أسرع ويقل لديهم ألم العضلات، مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد التمارين الشاقة.

يحسن وظائف الدماغ

مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحامض قد تساعد في حماية الدماغ من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، وتحسين الذاكرة والانتباه.

يساعد في ضبط سكر الدم

على عكس الفواكه الأخرى، يتمتع الكرز الحامض بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة، وقد يكون مفيدًا لمرضى السكري.

يساهم في فقدان الوزن

قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري