6 علامات بسيطة قد تكشف السرطان قبل ظهوره.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

حذر خبراء الصحة من تجاهل بعض الأعراض البسيطة التي قد تنذر بالإصابة بالسرطان في مراحله المبكرة، مؤكدين أن اكتشافها مبكرًا يسهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء.

وفيما يلي أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها، وفق ما ذكره موقعا "ويب ميد" و"Verywell Health".

خسارة الوزن غير المبررة

عندما ينخفض وزنك فجأة ومن دون تغيير في النظام الغذائي أو التمارين، فهذا قد يكون أول علامة خفية على أنواع متعددة من السرطان مثل سرطان البنكرياس أو المعدة أو القولون.

يوصى بمراجعة الطبيب عند خسارة أكثر من 10 كيلو جرام بدون سبب واضح.

التعب المستمر رغم الراحة

إذا كنت تشعر بإرهاق شديد لا يُنتشل بالراحة، واستمر لأيام أو أسابيع، فقد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا على سرطان الدم أو القولون أو المعدة.

الحمى أو التعرق الليلي غير المبرر

الحمى المتكررة أو التعرق الليلي بكثرة دون عدوى واضحة من علامات قد تعكس وجود سرطان الدم أو الغدد.

ألم أو شكوى مزمنة بدون سبب

ألم متكرر أو مستمر في أي مكان بالجسم من دون قصة مرضية واضحة؛ مثل ألم الظهر المستمر قد يُشير إلى سرطان البنكرياس أو المعدة أو المبيض، أو صداع شديد مع غثيان.

تغيرات في الجلد أو الشامات

أي تغيير في حجم أو لون أو شكل الشامة، أو ظهور بقعة أو قرحة.

نزف أو كدمات غير مبرّرة

ظهور دم في البول أو البراز، أو نزف من أماكن غير متوقعة، أو كدمات تظهر بسهولة دون سبب واضح، خصوصًا إن كانت مصحوبة بشحوب أو تعب، وقد يدل ذلك على سرطان الدم أو سرطان الجهاز البولي أو التناسلي.

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