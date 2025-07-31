قبل فوات الأوان.. 6 أعراض في الأسنان قد تشير إلى مرض خفي

كتب: محمود عبده

صحة الفم والأسنان نافذة على الصحة العامة، إذ عكس العديد من الأمراض الخفية التي قد تهدد الحياة إذا لم تكتشف مبكرا.

وفيما يلي بعض الأعراض في الأسنان قد تشير إلى أمراض خفية، ما يساعدك على فهم أهمية معالجة هذه العلامات وطلب الرعاية الطبية المناسبة، وفقا لموقع Medical News Today.

1. رائحة الفم الكريهة المستمرة

ليست مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تكون علامة على أمراض مثل السكري أو أمراض الكبد، حيث تنتج مركبات كيميائية تسبب رائحة فاكهية أو أسيتونية في الفم.

2. أمراض اللثة وتأثيرها على القلب

التهاب اللثة لا يؤثر فقط على الفم، بل يمكن أن تسبب البكتيريا في اللثة تراكم لويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. تقرحات الفم المتكررة

قد تكون علامة على أمراض مناعية أو سرطان الفم، وتتطلب تقييما طبيا سريعا لتجنب المضاعفات.

4. جفاف الفم

يؤدي نقص اللعاب إلى زيادة خطر التسوس بالأسنان والتهابات الفم، وقد يكون مرتبطا بمتلازمة شوغرن أو تأثيرات بعض الأدوية.

5. تغير لون الأسنان والطعم غير الطبيعي

يمكن أن يشير اصفرار الأسنان، أو الطعم المعدني أو المر في الفم، إلى اضطرابات هضمية أو أمراض الكلى، مما يستدعي زيارة الطبيب.

6. حساسية الأسنان وآلام الفم

قد تكون ناتجة عن صرير الأسنان، أو نقص في الفيتامينات، أو حتى أمراض داخلية، ويجب علاجها مبكرا لتجنب مضاعفات أكبر.

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