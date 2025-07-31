"تضر قلبك".. خبيرة تغذية تحذر من أطعمة شائعة ترفع الكوليسترول

كتبت- شيماء مرسي

حذرت تريسي باركر خبيرة التغذية البريطانية، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول من تناول نوعين شائعين من أطعمة الإفطار.

وأوضح باركر أن هذه الاكلات الشائعة تعد من "أسوأ" الأطعمة التي ترفع مستويات الكوليسترول.

ويعني ارتفاع الكوليسترول وجود كمية كبيرة من مادة دهنية تعرف بالكوليسترول في الدم، وهذا أمر خطير إذ قد يؤدي مع مرور الوقت إلى انسداد الشرايين وتصلبها وتضييقها.

ويعد ارتفاع الكوليسترول أيضا عامل خطر رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع الكوليسترول النظام الغذائي .

وقالت "تريسي": "تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم إلى تصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول والمواد الدهنية (اللويحات) في الأوعية الدموية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأشارت: "توجد الدهون المشبعة في المنتجات الحيوانية كاللحوم المصنعة والزبد والزيوت الاستوائية كزيت جوز الهند والنخيل".

لذا يجب ألا يتجاوز تناول الرجال من الدهون المشبعة 30 جراما يوميا والنساء 20 جراما.

أما عن اللحوم الحمراء والمصنعة وعلاقتهما بالكوليسترول، أوضحت تريسي أن هذه الفئة تشمل "لحم البقر والضأن بالإضافة إلى اللحوم المصنعة مثل النقانق.

وأشارت إلى أن هذه اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، حيث تحتوي كل 100 جرام منها على ما يقارب 5 إلى 10 جرامات.

لذا ينصح بعدم تناول أكثر من 70 جراما من اللحوم الحمراء والمصنعة يوميا، أي ما يعادل خمس ملاعق كبيرة من اللحم المفروم.

أنواع الأطعمة الأخرى التي أوصت بالابتعاد عنها فهي:

الزبدة والسمن

الزيوت الاستوائية

منتجات الألبان كاملة الدسم

المخبوزات

الشوكولاتة

وتعد النقانق والهوت دوج أكثر قطع اللحوم الحمراء دسامة، وبالتالي فهي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.

لذا فإن الديك الرومي والدجاج يعتبر أكثر صحة وأقل في مستويات الكوليسترول.

ولخفض نسبة الكوليسترول في الدم، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي:

التركيز على الأطعمة قليلة الدهون

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

الإقلاع عن التدخين

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