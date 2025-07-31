ماذا يفعل غسل الوجه بالماء البارد لبشرتك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

هل توقفت يومًا عند لحظة رش الماء البارد على وجهك صباحًا؟ قد تشعر حينها بالانتعاش، لكن ما هي الفائدة الحقيقية لذلك؟

في هذا التقرير، نستعرض أفضل الأدلة العلمية حول فوائد غسل الوجه بالماء البارد، وما إذا كان مناسبًا لجميع أنواع البشرة، أم يُفضل الاقتصار على الماء الفاتر، وفقا لموقع "The Times of India" و"Healthline".

تقليل الانتفاخ والاحمرار

الماء البارد يضيق الأوعية الدموية تحت الجلد، ما يقلل من الانتفاخ خاصة حول العينين، ويهدئ المناطق الملتهبة بعد التقشير أو استخدام منتجات نشطة.

كما أن هذه الطريقة تساعد في تهدئة البشرة الحساسة، ولكن يجب الانتباه إلى أن الماء البارد وحده لا يزيل الأوساخ بفعالية.

تضييق المسام وتحسين ملمس البشرة

وعند استخدام الماء البارد، تنكمش المسام المفتوحة مؤقتًا، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة ويقلل من لمعان الوجه، وهذا التأثير يعمل كتونر طبيعي يساعد على حماية البشرة من انسداد المسام.

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تنشيط الدورة الدموية وإشراق البشرة

عملية رش الماء البارد تحفز الدورة الدموية، ما ينعش خلايا الجلد ويمنح البشرة بريقًا طبيعيًا هذه العملية أيضًا تدعم وصول الأكسجين والعناصر المغذية إلى البشرة بفعالية أكبر.

تنظيم إفراز الدهون وتخفيف حب الشباب

لمن يعاني من البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، يساعد الماء البارد في التقليل من إنتاج الزيوت الزائدة، وهذا قد يخفف الالتهاب ويهدئ المناطق المتضررة مثل حب الشباب أو الاحمرار.

الراحة للبشرة الحساسة أو المصابة بالتهاب

لأصحاب البشرة الحساسة أو المشكلات مثل الوردية أو الإكزيما، فإن الماء البارد يُعد خيارًا ألطف مقارنة بالماء الساخن، ويهدئ التهيج وينخفض فيه خطر الأضرار الناتجة عن الحرارة الزائدة.

لا يغني عن التنظيف الفعال

رغم الفوائد، فإن الماء البارد وحده لا يذيب الزيوت أو يُزيل المكياج والأوساخ بفعالية لذا يوصي الخبراء بغسل الوجه أولًا بالماء الفاتر ومنظف لطيف، ثم رش الماء البارد في النهاية لتضييق المسام ومنح البشرة النضارة المطلوبة.

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