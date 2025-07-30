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"بتتعب بسرعة وبتنهج من أقل مجهود؟.. حسام موافي يكشف السر

09:00 م الأربعاء 30 يوليو 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن "النهجان" أو صعوبة التنفس عرض طبي بالغ الأهمية وشائع جدا، ويجب عدم إهماله أبدًا.

تباين خطورة النهجان

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"ن المُذاع على قناة "صدى البلد" أن خطورة النهجان تتراوح من حالات بسيطة كالقلق النفسي إلى حالات شديدة الخطورة التي قد تهدد الحياة، مثل مشكلات القلب والرئة الشديدة أو حموضة الدم.

يمكن أن يكون النهجان علامة على مشكلة خطيرة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

أسباب النهجان

مشكلة في عضلة القلب أو الشرايين التاجية.

أمراض الجهاز التنفسي كالربو، الانسداد الرئوي المزمن، أو الالتهابات الرئوية.

تغيرات في كيمياء الدم، خاصة حموضة الدم (Acidosis).

مشكلة في الحجاب الحاجز تؤثر على العضلة الرئيسية للتنفس.

ضعف أو أمراض في عضلات القفص الصدري.

الحالة النفسية مثل نوبات الهلع.

الدكتور حسام موافي النهجان برنامج ربي زدني علما
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