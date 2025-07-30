5 فوائد غير متوقعة عند تقليل الملح فى الطعام.. انتبه

من المعروف أن تقليل الملح في الطعام مفيد لصحة القلب وضغط الدم، لكن هناك فوائد أخرى قد لا تكون متوقعة.

إليك 5 فوائد غير متوقعة عند تقليل الملح في طعامك، وفقًا لـ healthline.

- تحسين التحكم في الشهية وفقدان الوزن

قد يعزز الملح نكهة الأطعمة ويشجع على الإفراط في تناول الطعام. عندما تقلل من تناول الملح، قد تصبح أكثر استجابة للنكهات الطبيعية للأطعمة، مما يساعدك على تطوير علاقة أفضل مع الطعام والتعرف على متى تشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تقليل الصوديوم على التخلص من احتباس الماء الزائد في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان وزن مبدئي سريع وتحسين المظهر العام، خاصة تقليل الانتفاخ في الوجه والجسم.

- تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن تتداخل المستويات العالية من الصوديوم مع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية. من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الملح، يمكنك تحسين قدرة جسمك على امتصاص الفيتامينات والمعادن، وهي ضرورية للصحة العامة والتمثيل الغذائي الفعال، وبالتالي دعم فقدان الوزن بشكل أفضل.

- دعم صحة الجهاز الهضمي والأمعاء

ارتبط تناول الملح المرتفع بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تعيق فقدان الوزن. عن طريق تقليل الملح، يمكنك المساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويدعم أنماط الأكل الصحية. كما أن النظام الغذائي منخفض الملح يمكن أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، مما يساهم في تحسين الهضم والصحة العامة.

- تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

قد يرتبط الاستهلاك المفرط للأطعمة المعالجة والمحفوظة أو المدخنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والبلعوم الأنفي. يعود هذا الخطر إلى الملح ونتريت الصوديوم التي تستخدم عادة كمواد حافظة في هذه المنتجات. بتقليل تناول الملح، قد تساهم في تقليل هذا الخطر.

- تحسين وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى

من المعروف أن تقليل الملح في الطعام مفيد لصحة القلب وضغط الدم، لكن هناك فوائد أخرى قد لا تكون متوقعة.

إليك 5 فوائد غير متوقعة عند تقليل الملح في طعامك، وفقًا لـ healthline.

- تحسين التحكم في الشهية وفقدان الوزن

قد يعزز الملح نكهة الأطعمة ويشجع على الإفراط في تناول الطعام. عندما تقلل من تناول الملح، قد تصبح أكثر استجابة للنكهات الطبيعية للأطعمة، مما يساعدك على تطوير علاقة أفضل مع الطعام والتعرف على متى تشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تقليل الصوديوم على التخلص من احتباس الماء الزائد في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان وزن مبدئي سريع وتحسين المظهر العام، خاصة تقليل الانتفاخ في الوجه والجسم.

- تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن تتداخل المستويات العالية من الصوديوم مع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية. من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الملح، يمكنك تحسين قدرة جسمك على امتصاص الفيتامينات والمعادن، وهي ضرورية للصحة العامة والتمثيل الغذائي الفعال، وبالتالي دعم فقدان الوزن بشكل أفضل.

- دعم صحة الجهاز الهضمي والأمعاء

ارتبط تناول الملح المرتفع بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تعيق فقدان الوزن. عن طريق تقليل الملح، يمكنك المساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويدعم أنماط الأكل الصحية. كما أن النظام الغذائي منخفض الملح يمكن أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، مما يساهم في تحسين الهضم والصحة العامة.

- تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

قد يرتبط الاستهلاك المفرط للأطعمة المعالجة والمحفوظة أو المدخنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والبلعوم الأنفي. يعود هذا الخطر إلى الملح ونتريت الصوديوم التي تستخدم عادة كمواد حافظة في هذه المنتجات. بتقليل تناول الملح، قد تساهم في تقليل هذا الخطر.

- تحسين وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى إرهاق الكلى، مما يجعل من الصعب عليها القيام بوظيفتها بفعالية.

يساعد تقليل الملح في تخفيف الضغط على الكلى، ويحسن وظائفها، ويقلل من خطر تكون حصوات الكلى. كما أن تقليل الملح يقلل من فقدان الكالسيوم عبر البول، مما يساهم في تحسين صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى إرهاق الكلى، مما يجعل من الصعب عليها القيام بوظيفتها بفعالية.

يساعد تقليل الملح في تخفيف الضغط على الكلى، ويحسن وظائفها، ويقلل من خطر تكون حصوات الكلى. كما أن تقليل الملح يقلل من فقدان الكالسيوم عبر البول، مما يساهم في تحسين صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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