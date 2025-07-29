ماذا يحدث لـ الكوليسترول الضار في جسمك عند تناول البيض؟.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

لعقود، كان يُنظر إلى البيض على أنه مصدر غذائي رئيسي للكوليسترول، مع تحذيرات من تناوله، لكن دراسة جديدة قلبت هذا الافتراض رأسًا على عقب، فقد وجد باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن تناول ما يصل إلى بيضتين يوميًا، ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، يمكن أن يخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو ما يُسمى بالكوليسترول "الضار".

وتُشكك هذه النتائج في النصائح الغذائية الراسخة، وتُؤكد أن الدهون المشبعة، وليس الكوليسترول الغذائي الموجود في البيض، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الكوليسترول، بمعنى آخر، ربما وُجّهت اتهامات خاطئة للبيض، بينما تستحق الأطعمة الأخرى الغنية بالدهون مزيدًا من التدقيق لتأثيرها على صحة القلب، بحسب موقع هيلث.

البيض مقابل الدهون المشبعة: العثور على السبب الحقيقي لارتفاع مستويات الكوليسترول

شملت الدراسة 61 مشاركًا بالغًا اتبعوا ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة على مدى خمسة أسابيع، أحدها غني بالكوليسترول ولكنه منخفض الدهون المشبعة، ويتضمن بيضتين يوميًا، والآخر منخفض الكوليسترول ولكنه غني بالدهون المشبعة، والثالث يحتوي على كل من الكوليسترول والدهون المشبعة، مع استهلاك قليل من البيض، بمقارنة مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في هذه الأنظمة الغذائية، عزل الباحثون آثار كل مكون.

النتيجة الأكثر إثارة للدهشة

أدى اتباع نظام غذائي غني بالبيض، غني بالكوليسترول وقليل الدهون المشبعة، إلى انخفاض في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). في المقابل، أظهرت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة، بغض النظر عن كمية الكوليسترول المُتناولة، ارتفاعًا في مستويات LDL. هذا يشير إلى أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عند ضبط استهلاك الدهون المشبعة.

رأي الخبراء: إعادة النظر في الإرشادات الغذائية

قال الباحث الرئيسي جوناثان باكلي: "لطالما تعرّض البيض للانتقاد الشديد بسبب النصائح الغذائية القديمة، عندما يتعلق الأمر بوجبة إفطار مطبوخة، فليس البيض هو ما يجب القلق بشأنه، بل اللحوم"، وتتوافق هذه النتائج مع دراسات حديثة أخرى تشير إلى إعادة تقييم حدود الكوليسترول الغذائي، وخاصة بالنسبة للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البيض والتي تحتوي أيضًا على بروتين عالي الجودة وفيتامينات ودهون صحية.

لماذا هذا مهم: الوضوح الغذائي

قد تُغير هذه النتائج طريقة تقديم خبراء التغذية والصحة العامة للنصائح لعامة الناس، فالبيض متوفر بأسعار معقولة، ومتعدد الاستخدامات، ويبدو الآن أنه قد يكون أكثر أمانًا مما كان يُعتقد سابقًا، وقد يكون لهذا تأثيرٌ بالغٌ في المناطق التي يُعدّ فيها البيض عنصرًا غذائيًا أساسيًا، حيث لا تزال إرشادات صحة القلب والأوعية الدموية مبنية على أبحاثٍ قديمة.

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