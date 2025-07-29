في الصيف.. 5 أطعمة ومشروبات تمنع رائحة العرق الكريهة

كتب – سيد متولي

مع كل ما يحمله الصيف من أجواء رائعة، يعد التعرق من أكثر آثاره المزعجة على جسم الإنسان، فبينما يكون العرق نفسه عديم الرائحة، إلا أن اختلاط بكتيريا الجلد به يُنتج رائحة نفاذة وفريدة قد تدفع الناس إلى الابتعاد عن بعضهم البعض والاهتمام برائحتهم طوال الوقت.

قد يكون اختيار أقوى وأفضل زجاجة عطر هو الحل الأمثل للتخلص من رائحة الجسم، ولكن هناك طرق أسهل، مثل تناول أطعمة معينة، لحماية بشرتك من الرائحة والأضرار التي قد تُسببها العطور، إليك خمسة أطعمة تمنع رائحة العرق خلال الصيف، بحسب موقع timesofindia

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت من الحمضيات الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، يساعدان على إزالة السموم من الجسم وتخفيف الروائح الكريهة، وبالتالي تقليل المركبات ذات الرائحة الكريهة، كما أن تناولهما بانتظام يحافظ على تدفق السوائل من الجسم، ويحافظ على نضارته.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات بوليفينولية، مثل إيبيجالوكاتشين جالات (EGCg) وإيبيكاتشين جالات (ECg)، والمعروفة بقدرتها على منع نمو مجموعة واسعة من أنواع البكتيريا، ولا يقتصر دوره على التحكم في رائحة الفم فحسب، بل يُقلل أيضًا من المركبات المسببة لها، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد على سد المسام، وبالتالي تقليل التعرق والرطوبة اللازمة لنمو البكتيريا.

المكسرات والبذور

عند التعامل مع رائحة الجسم في الصيف، احرص على تناول الزنك بانتظام، يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تفاقم رائحة الجسم، بينما من المعروف أن وجود كمية كبيرة من أكسيد الزنك في الجسم يُثبّط الرائحة، وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، أضف الزنك إلى نظامك الغذائي اليومي بتناول حفنة من المكسرات والبذور يوميًا.

الخضروات ذات الأوراق الخضراء

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والخس، غنية بالكلوروفيل، الذي يقلل بشكل طبيعي من المركبات المسببة للروائح في الجسم، وقد كشفت دراسة حديثة أُجريت على أشخاص يعانون من بيلة ثلاثي ميثيل أمين، وهي حالة تُسبب رائحة كريهة تشبه رائحة السمك، أن تناول الكلوروفيل بانتظام يُحسّن رائحة الجسم لدى المصابين بهذه الحالة.

الأطعمة البروبيوتيكية

الأطعمة المخمرة والبروبيوتيكية، مثل الزبادي واللبن الرائب والكيمتشي وغيرها، تسهل عملية الهضم وتحسن صحة الأمعاء، كما أنها تُقلّل من نمو البكتيريا المُسبّبة للروائح في الجلد، مما يُخفّف من رائحة الجسم.

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