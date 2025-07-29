أطعمة تقوي العظام وتخفف الالتهاب.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك أطعمة تساعد على تقوية العظام والمفاصل عند الشعور بارهاق كبير في عظامك بشكل مستمر.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك وعظامك اتبع تلك التعليمات والنصائح الوقائية وفق لما جاء في "هيلث لاين" "ويب ميد".

الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا‑3

السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأوميجا‑3 وفيتامين D، اللذين يتمتعان بخصائص مضادّة للالتهاب تدعم صحة المفاصل وتقوّي العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم وخفض الألم المرتبط.

الخضروات الورقية الداكنة

كالسبانخ والكرنب، فهي غنيّة بالفيتامينات K وC والمعادن كالمغنسيوم والكالسيوم، وتدعم تكوين الكولاجين وتقليل الالتهاب في المفاصل.

المكسرات والبذور

تعتبر مصادر رائعة للأوميجا ‑3، والمغنسيوم، والكالسيوم، بينما تدعم الدهون الصحية خواص مضادة للالتهاب وتساعد على تعزيز مرونة المفاصل وتقوية العظام.

الكركم والتوابل المضادة للالتهاب

يتميز الكركمين في الكركم والزنجبيل بمفعول قوي مضاد للالتهاب، مما يخفف من تصلّب المفاصل وآلامها، خصوصًا عند دمجه مع الزيوت أو الفلفل الأسود لتحسين.

مرق العظام

مشروب غني بالكولاجين والأحماض الأمينية، يدعم تجديد الغضاريف والمفاصل، ويساعد على ترطيب الأنسجة وتقليل الالتهاب، خاصة لدى المصابين بالتهاب المفاصل أو هشاشة العظام.

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