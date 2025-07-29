نوع طعام تناوله أسبوعيا قد يقلل خطر إصابتك بمرض عقلي خطير

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين تناول بيضة واحدة أسبوعيا وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 47%.

تشير النتائج إلى أن البيض قد يقلل من تراكم البروتينات السامة المرتبطة بهذا المرض الذي يعد الشكل الأكثر شيوعا للخرف عالميا، وفقا لصحيفة " daily express".

تفاصيل الدراسة والنتائج الرئيسية

شملت الدراسة 1024 من كبار السن بمتوسط عمر 81.4 عاما، وتمت متابعتهم لمدة 6.7 سنوات في المتوسط.

خضع المشاركون لفحوصات صحية سنوية واستبيانات حول عاداتهم الغذائية، خلال هذه الفترة، شُخص حوالي ربعهم بمرض الزهايمر.

أظهرت التحليلات أن المشاركين الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل أسبوعيا، كان لديهم خطر أقل بنسبة 47% للإصابة بهذا المرض مقارنة بمن تناولوا بيضة واحدة شهريا أو أقل.

كما كشفت فحوصات ما بعد الوفاة لأدمغة 578 مشاركا أن من تناولوا البيض بانتظام كانوا أقل عرضة لتراكم البروتينات المرتبطة بالزهايمر.

الكولين وأوميجا 3.. سر البيض الواقي للدماغ

أشار الباحثون أن الخصائص المعززة للقدرات الإدراكية في البيض ترجع بشكل أساسي إلى عنصرين غذائيين رئيسيين: الكولين وأوميجا 3.

الكولين ضروريا لوظائف الدماغ، حيث ينظم الجينات المرتبطة بالذاكرة والتعلم، والبيض "مصدرا غذائيا رئيسيا" له.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، المعروفة بدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

أوضح مؤلفو الدراسة أن الكولين وأوميجا 3 يعملان لتعزيز تأثيرهما الوقائي على صحة الدماغ.

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