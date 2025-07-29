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الغذاء دواء.. 6 أطعمة تقلل خطر السرطان والأمراض المزمنة

02:30 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

أطعمة

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هناك أطعمة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطانات، بينما اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية يعمل كمصدات للأمراض المميتة والمزمنة.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تحمي الجسم من السرطانات وفقا لموقع "ويب ميد".

الخضروات الصليبية (كالبروكلي والقرنبيط)

تحتوي هذه المجموعة على مركبات مثل السلفورافان والغلوكوسينولات، التي تعزز إزالة السموم من الجسم وتحدّ من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في الثدي والقولون والرئة والبروستاتا.

التوت والفواكه الحمراء الداكنة

التوت بأنواعه غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والإيلاجيك أسيد، التي تقي الخلايا من التلف وتخفف الالتهابات، ما يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

الطماطم والليكوبين

الليكوبين هو مضاد قوي للأكسدة موجود في الطماطم، وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئتين والمعدة؛ والطهي يساعد على إطلاقه بسهولة.

الثوم والبصل

يضمان مركبات كبريتية مثل الأليسين والديالي سولفيد، التي تنشط قدرات الجسم الدفاعية وتثبط نمو الخلايا الضارة، ويُعتقد أن لهما تأثيرًا وقائيًا ضد سرطانات المعدة والقولون والبروستاتا.

الشاي الأخضر

يحتوي على كاتيشينات قوية (مثل EGCG) تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية وتنظيم السكر والدهون في الدم، مما ينعكس إيجابًا على أمراض القلب والسكري.

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