"من غير دايت".. 4 مشروبات لحرق دهون الكرش والوركين

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك مشروبات عشبية تساعد على تقليل دهون البطن والخصر والوركسن، عند تناولها بشكل مستمر تحت إشراف طبيب مختص.

إذا كنت من متابعي عالم الطب والصحة نستعرض لك أبرزها في التقرير التالي، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"ويب ميد"

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيشينات والكافيين التي تعزّز الأيض وتساعد الجسم على حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن.

وتناوله بانتظام يساهم في خفض محيط الخصر وتقليل نسبة الدهون حول الوركين.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على مركب الجنجرول الحراري، مما يعزز عمليات الحرق، ويدعم الهضم ويخفف الانتفاخ، لذلك يعد خياراً فعّالاً لتخسيس البطن والوركين.

شاي القرفة

يساهم شرب ماء القرفة (أو القرفة في الشاي) بتحسين حساسية الأنسولين واستقرار سكر الدم، ما يقلل الشهية وتخزين الدهون خصوصاً حول الخسر والوركين.

شاي النعناع

يساعد النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، كما أنّ رائحته قد تقي من الإفراط في الأكل، ما ينعكس على فقدان الوزن حول البطن والوركين.

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