السر في طبقك اليومي.. 3 أطعمة تدعم صحة الكبد وتحرق الدهون

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعاني الكثير من الأشخاص نتيجة زيادة الوزن المستمرة، لكن لا داعي للقلق فسر التخلص من تلك المشكلة يمكن في طبقك اليومي، من خلال أطعمة تساعد على حرق الدهون وتعزز من صحة الكبد، وفقا لموقع "هيلث لاين".

الأفوكادو.. دهون صحية تدعم الكبد

الأفوكادو غني بالدهون المفيدة التي تدعم إنتاج جلوتاثيون، وهو مضاد أكسدة رئيسي للكبد. تساهم تلك الدهون أيضًا في الشعور بالشبع، مما يساعد على تقليل السعرات وتخفيف الوزن.

الخضروات الورقية الداكنة

هذه الخضروات غنية بالكلوروفيل الذي يمتص السموم ويحفز الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم.

كما تدعم الألياف معدل الأيض وتوازن السكر في الدم، مما يعزز خسارة الوزن ويدعم الكبد.

البنجر.. يعزز التنظيف ويحرق الدهون

البنجر يحتوي على النيترات النباتية، التي ترفع إنتاج الصفراء وتسهل التخلص من السموم.

ترفع هذه الفيتامينات معدل الأيض مما يساهم في خفض الوزن خاصة دهون الكبد.

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