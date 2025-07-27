3 علامات على ذراعيك تشير إلى مشكلة صحية خطيرة

قد تظهر على الذراع بعض العلامات التي تستدعي الانتباه، وقد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة تتطلب استشارة طبية فورية. إليك 3 علامات، وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي ميل.

ألم مفاجئ أو شديد في الذراع (خاصة اليسرى) مع أعراض مصاحبة

ألم يمتد إلى الصدر، الفك، الظهر، أو الكتف.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

غثيان، دوخة، تعرق بارد، أو شعور بالإغماء.

شعور بالضغط أو الثقل أو الحرق في الصدر.

عدم ارتياح عام أو شعور بالقلق الشديد.

ماذا قد يشير إليه؟

هذه العلامات مجتمعة، خاصة إذا كانت مفاجئة، يمكن أن تكون مؤشرًا على نوبة قلبية، لأسباب تكمن في أن الأعصاب التي تتفرع من القلب وتلك القادمة من الذراع ترسل إشارات إلى نفس خلايا الدماغ، مما يسبب "الألم الرجيع" حيث يشعر الشخص بالألم في الذراع دون أن يكون مصدره من الذراع نفسها.

تورم، ألم، دفء، واحمرار في الذراع (خاصة في ذراع واحدة):

تورم مفاجئ أو تزايد في حجم الذراع (قد تبدو منتفخة).

ألم يشبه التشنج أو الوخز أو الحرقان، ويزداد سوءًا عند اللمس أو الحركة.

الذراع تبدو دافئة عند لمسها.

تغير في لون الجلد إلى الأحمر أو الأزرق أو الشاحب.

قد يصاحبها ثقل في الذراع.

ماذا قد يشير إليه؟

هذه العلامات قد تدل على وجود جلطة دموية (تخثر وريدي عميق - DVT). إذا انفصلت الجلطة وانتقلت إلى الرئتين (الانصمام الرئوي)، فقد تكون مهددة للحياة وتسبب ضيقًا شديدًا في التنفس وألمًا في الصدر.

تنميل أو ضعف مفاجئ في الذراع (عادة في جانب واحد من الجسم) مع صعوبة في الكلام أو الرؤية:

خدر أو تنميل أو ضعف في الوجه، الذراع، أو الساق في جانب واحد من الجسم.

صعوبة مفاجئة في الكلام أو فهم كلام الآخرين (تلعثم في الكلام).

صعوبة مفاجئة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين.

صعوبة في المشي، دوخة، أو فقدان التوازن.

صداع شديد مفاجئ بلا سبب معروف.

ماذا قد يشير إليه؟

هذه الأعراض مجتمعة هي علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية. تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، خاصة إذا ظهرت فجأة أو كانت شديدة، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا. التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح ويقلل من الأضرار المحتملة.

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