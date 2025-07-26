هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك المشروبات الغازية.. مفاجأة صادمة

كتب: محمود عبده

قد تبدو المشروبات الغازية مجرد وسيلة للانتعاش أو رفيقا للوجبات السريعة، لكنها في الواقع تحمل في كل عبوة تأثيرا عميقا على صحة جسمك، يبدأ منذ الرشفة الأولى ويتواصل مع مرور الوقت، مخلفا وراءه سلسلة من المضار الصحية.

في التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" تأثيرات المشروبات الغازية على الجسم، استنادا إلى ما نشره موقع Medical الطبي:

بعد 10 دقائق فقط..موجة سكر تهز الدماغ

مع دخول السكر إلى مجرى الدم، ينطلق الجسم لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين.

هذا الاستجابة السريعة تحفز الدماغ على إفراز الدوبامين، وهو الهرمون المرتبط بمراكز المتعة والإدمان، ما يفسر الشعور بالرغبة الملحة في تناول المزيد من المشروبات الغازية.

بعد 20 دقيقة.. أحماض تهاجم الأسنان

يتفاعل السكر مع البكتيريا الموجودة في الفم، مكونا أحماضا تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان تدريجيا.

ومع مرور الوقت، تزداد فرصة تعرض الأسنان للتسوس، حتى مع العناية اليومية بها.

بعد 30 دقيقة.. تخزين الدهون بصمت

تشهد مستويات السكر ارتفاعا حادا في الدم، ما يدفع الكبد إلى تحويل السكر الزائد إلى دهون.

وتؤدي هذه العملية إلى تراكم الدهون، خصوصا في منطقة البطن، مع زيادة مخاطر الإصابة بالكبد الدهني والسكري من النوع الثاني.

بعد ساعة.. القلب معرض للخطر

تعمل المشروبات الغازية على رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بنسبة قد تصل إلى 20% عند الاستهلاك المنتظم.

تأثيرات المشروبات الغازية على المدى الطويل

- يمنع حمض الفوسفوريك والكافيين الموجودان في الصودا امتصاص الكالسيوم، مما يسبب هشاشة العظام مع مرور الوقت.

- تساهم المشروبات الغازية، سواء السكرية أو الدايت، في تراجع الذاكرة وتسريع شيخوخة الدماغ، مع زيادة احتمالية الإصابة بالخرف والزهايمر.

- يؤدي الكافيين والسكر إلى تقليل جودة النوم ورفع مستويات القلق، وقد يسبب الاستهلاك المفرط اضطرابات في التركيز، فرط النشاط، والأرق.

حتى الأطفال الرضع لم يسلموا

تشير دراسات حديثة إلى أن استهلاك الأم المرضعة للمشروبات الغازية يؤثر سلبا على نمو الطفل العقلي والمعرفي، حيث ينتقل الكافيين والسكر عبر حليب الأم، مسببين الأرق والانفعالات للطفل.

تسريع الشيخوخة

أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن المشروبات الغازية تقصر التيلوميرات، وهي الأجزاء المسؤولة عن عمر الخلايا، مما يعني أن تناولها يسرع من عملية الشيخوخة، تماما كما يفعل التدخين.

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