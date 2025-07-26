ما هو المرض الذي يعاني منه "نتنياهو"؟- احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصابته بتسمم غذائي أدى إلى معاناته من التهاب في الأمعاء نتيجة تناوله طعاما فاسدا.

في هذا الصدد، إليكم علامات وأسباب التهاب الأمعاء، وكيف يمكن أن يؤدي الطعام إلى ظهور هذه الأعراض، وفقا لوكالة "reuters" وموقع "clevelandclinic".

ما هو مرض التهاب الأمعاء؟

هو مجموعة من الأمراض التي تسبب التهابا مزمنا في الجهاز الهضمي، تظهر أعراضه فجأة على شكل نوبات، وتسبب تقلصات شديدة في المعدة وإسهالا، بالإضافة إلى مشكلات أخرى.

أنواع مرض التهاب الأمعاء

مرض كرون: يسبب تقرحات في أي جزء من الجهاز الهضمي، ولكنه عادة ما يؤثر على الأمعاء الدقيقة والجزء العلوي من الأمعاء الغليظة.

التهاب القولون التقرحي: يسبب تورما وتقرحات في الأمعاء الغليظة، وعادة ما يبدأ في المستقيم وقد ينتشر.

أعراض مرض التهاب الأمعاء

تتراوح أعراض IBD من خفيفة إلى شديدة، وتظهر وتختفي بشكل غير متوقع، و تشمل:

ألم أسفل البطن (يشبه تقلصات المعدة).

دم في البراز.

الإسهال المزمن.

تعب.

فقدان الوزن غير المقصود.

أسباب مرض التهاب الأمعاء

يحدث التهاب الأمعاء عندما تهاجم خلايا الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في الجهاز الهضمي عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى الالتهاب.

عوامل خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء

تشمل المحفزات الشائعة التي تسبب ظهور الأعراض:

المضادات الحيوية.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

تدخين السجائر.

الضغط النفسي.

هل يمكن للطعام أن يسبب أعراض مرض التهاب الأمعاء؟

يمكن أن تلاحظ أن الأعراض تزداد سوءًا بعد تناول أطعمة أو سوائل معينة، ويختلف الأمر من شخص لآخر، لكن الأطعمة والمشروبات التي تفاقم الأعراض تشمل:

المشروبات الكحولية والكافيين.

المشروبات الغازية.

الأطعمة المصنوعة من الحليب.

الأطعمة الغنية بالألياف.

الأطعمة الدهنية.

مضاعفات مرض التهاب الأمعاء

سرطان القولون.

الأمعاء المثقوبة، وهي حالة طارئة بألم بطني شديد.

القولون العصبي السام، وتظهر أعراضه على شكل إسهال دموي وألم شديد في البطن.

تشمل المضاعفات الأخرى التي تؤثر على الجهاز الهضمي، الناسور الشرجي وتضيق الشرج. كما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل:

فقر الدم.

جلطات الدم.

مشاكل العين، الكلى، والفم.

أمراض الكبد.

سوء الامتصاص وسوء التغذية.

تورم المفاصل.

تقرحات الجلد والطفح الجلدي.

ضعف العظام.

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