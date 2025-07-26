علامات تحذيرية تكشف إصابة رجل بسرطان القولون والمستقيم

كتبت- شيماء مرسي

أصيب رجل أمريكي يدعى "ويليام ليندلي" بسرطان القولون والمستقيم بعد أشهر من آلام المعدة والذهاب كثيرا إلى المرحاض، وفي البداية، اعتقد أنه مصاب بمتلازمة القولون العصبي أو التهاب الرتج

ولكن بعد أن ازدادت حالته سوءا ذهب البالغ من العمر 41 عاما إلى الطبيب الذي أخبره أنه مصاب بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة الرابعة، وفقا لموقع "today".

وفي غضون أيام قليلة، خضع لعملية جراحية وتم تركيب كيس فغر مؤقت له، وبالرغم من أنه تعافى بسرعة، إلا أن فحوصات التصوير الإضافية كشفت عن وجود ثلاث أو أربع بقع صغيرة جدا على كبده، مما يعني أن السرطان قد انتشر، لذا خضع لعملية جراحية منفصلة لإزالة تلك البقع تلتها جلسة علاج كيميائي.

ولم يكن يشعر بالراحة بعد الجراحة، وخلال فترة التعافي ساءت حالته أكثر وبدأ يتقيأ وأصيب بتسمم الدم، وبعد حوالي تسعة أشهر، أظهرت الفحوصات عودة السرطان لـ ليندلي مرة أخرى ولكن في رئتيه.

واضطر ليندلي لاستئصال جزء من القولون وسيواصل الخضوع للفحوصات بشكل دوري للكشف عن أي علامات لأورام جديدة.

وتشمل أعراض سرطان القولون والمستقيم المبكرة تغيرات في عادات الأمعاء، ونزيف المستقيم وألم في البطن وفقدان الوزن غير المبرر.

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