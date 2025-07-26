حسام موافي يحذر: هذا المرض يصيب قلبك بصمت - احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن تأثير السكري على عضلة القلب نادر، لكن الخطر الحقيقي يكمن في علاقته بالشريان التاجي.

وتابع خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "ًصدى البلد" أن إهمال علاج السكري يؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية وضعف عضلة القلب بمرور الوقت.

أعراض ضيق الشرايين التاجية

ألم أو ضغط في الصدر (الذبحة الصدرية).

خدر أو ضعف مفاجئ في الذراعين أو الساقين.

صعوبة في الكلام.

فقدان مفاجئ للوعي.

خطر الذبحة الصامتة لمرضى السكري

أشار إلى أن مرضى السكري قد لا يشعرون بألم الصدر النموذجي بسبب التهاب أطراف الأعصاب الناتج عن السكري، ما يمنع وصول إشارة الألم من القلب إلى المخ، هذا يعرضهم لمشكلات قلبية خطيرة دون ظهور أعراض واضحة.

أهمية الفحص الدوري للقلب

نظرًا لخطورة الذبحة الصامتة، شدد "أستاذ طب الحالات الحرجة" على ضرورة إجراء فحص دوري للقلب كل 4 أشهر لمرضى السكري، حتى لو لم يشعروا بأي ألم، فضلا عن، إجراء فحوصات مثل رسم القلب بالمجهود والموجات الصوتية (الإيكو).

عوامل الخطر الأخرى

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

نصائح غذائية للحفاظ على صحة القلب

نصح الطبيب بتقليل البروتين الحيواني واللحوم الدهنية، والتركيز على الخضروات والزيوت النباتية الصحية.

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